Polska – Malta: Pokazali zabronioną oprawę na... Pałacu Prezydenckim! Zaskakująca sytuacja

Patriotyczna oprawa „Do boju Polsko” nie została zaprezentowana na meczu Polska – Holandian a PGE Narodowym

Rozczarowani kibice obrzucili murawę racami, a następnie licznie opuścili trybunę, gdzie prowadzono zorganizowany doping

Zablokowaną oprawę wyświetlono w poniedziałek, 17 listopada przed Malta – Polska na Pałacu Prezydenckim

Afera z zablokowaną oprawą na Polska – Holandia. „Taka jest decyzja służb”

Mecz Polska – Holandia na PGE Narodowym miał być piłkarskim świętem, ale zakończył się skandalem. Po pełnej emocji pierwszej połowie, w której biało-czerwoni objęli prowadzenie, a stadion eksplodował entuzjazmem, druga odsłona przyniosła zupełnie inny obraz wydarzeń. Chwilę po tym, jak Holendrzy doprowadzili do remisu, spotkanie zostało przerwane z powodu zachowania części kibiców.

Około kilkunastu minut po rozpoczęciu drugiej połowy na murawę poleciały race. Sędzia natychmiast zdecydował o przerwaniu meczu, a piłkarze zostali odesłani w okolice ławek rezerwowych. Z trybun natychmiast rozległy się okrzyki wymierzone w Polski Związek Piłki Nożnej.

Skandal! Mecz Polska – Holandia przerwany! Dlaczego kibice rzucili race na murawę?

Incydent miał miejsce przy głośnym i długo wyczekiwanym powrocie zorganizowanego dopingu na mecze reprezentacji. Kibicom nie zezwolono jednak na wniesienie oprawy, którą przygotowali specjalnie na to spotkanie — co mogło dodatkowo podgrzać atmosferę.

- Czemu nie? Bo nie. Bo taka jest decyzja służb. Jeśli policja robi jakieś inwigilacje, to mogła powiedzieć nam wcześniej. Ci ludzie przestraszyli się tego, że nasza inicjatywa nabiera tempa. Zrobiliśmy coś pięknego, a komuś zaczęło to przeszkadzać. Jak komuś może przeszkadzać patriotyzm i wsparcie piłkarzy? My chcieliśmy dać chłopakom "12 zawodnika" – powiedział Mateusz Pilecki, prezes stowarzyszenia „To My Polacy” w Kanale Sportowym.

Zablokowana oprawa pokazana na Pałacu Prezydenckim

Na meczu Polska – Holandia pojawił się m.in. prezydent Karol Nawrocki. Ten otrzymał z trybun głośne wsparcie od kibiców, którzy w ostrych słowach odnieśli się do premiera RP Donalda Tuska. Po informacjach o zablokowaniu oprawy rozgorzała polityczna dyskusja o patriotycznej oprawie fanów.

W poniedziałek, 17 listopada sprawy nabrały niespodziewanego obrotu. Oprawa, która została zakazana na meczu Polska – Holandia... rozświetliła Pałac Prezydencki. I to kilka godzin przed meczem Malta – Polska, ostatnim spotkaniu eliminacji MŚ.

Dziękujemy! 🇵🇱Oprawa przygotowana przez Ultras ŁKS Łódź na elewacji Pałacu Prezydenckiego.Duma. pic.twitter.com/M5p9enppWi— 19WRW08 (@19WRW08) November 17, 2025