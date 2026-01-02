Zarobki Arkadiusza Milika we Włoszech. Tak wygląda jego pensja po wielkiej zmianie

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-02 9:10

Długa przerwa w grze Arkadiusza Milika miała poważne konsekwencje nie tylko sportowe, ale i finansowe. Napastnik Juventusu musiał zgodzić się na znaczącą obniżkę pensji po serii kontuzji. Wiadomo, ile teraz wynosi jego pensja po podpisaniu nowego kontraktu. W zestawieniu najlepiej zarabiających polskich sportowców za 2025 roku zajmuje dziewiątą pozycję.

  • Arkadiusz Milik, jeden z najlepiej opłacanych polskich piłkarzy, zmaga się z konsekwencjami długotrwałej kontuzji, która wpłynęła na jego karierę i finanse.
  • Po półtora roku poza grą z powodu urazu kolana, który wykluczył go z EURO 2024, Milik powrócił do treningów z Juventusem.
  • Długa absencja wymusiła renegocjację kontraktu, w wyniku której pensja Milika została obniżona o połowę.
  • Ile dokładnie zarabia teraz polski napastnik i jak wpłynie to na jego przyszłość w Juventusie?

Zarobki największych gwiazd futbolu od lat rozpalają wyobraźnię kibiców. Jednym z najlepiej opłacanych polskich piłkarzy pozostaje Arkadiusz Milik, choć jego ostatnie półtora roku to nieustanna walka o powrót do zdrowia. Długa absencja miała bezpośrednie przełożenie nie tylko na jego sytuację sportową, ale również na stan konta.

Półtora roku poza grą. Kontuzja zmieniła wszystko

Pechowa passa 31-letniego napastnika rozpoczęła się tuż przed EURO 2024. W trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą doznał urazu kolana, który wymagał operacji i wykluczył go z udziału w turnieju. Proces rehabilitacji znacznie się przedłużył, a kolejne problemy zdrowotne sprawiły, że Polak stracił cały poprzedni sezon oraz połowę obecnego. Dopiero niedawno, po 553 dniach, wrócił do treningów z drużyną Juventusu, co jest pierwszym krokiem na drodze do powrotu na boisko.

Połowa pensji w dół. Oto nowe zarobki Milika

Tak długa przerwa w grze zmusiła obie strony do renegocjacji warunków kontraktu. Wcześniejsza umowa gwarantowała Milikowi roczne zarobki na poziomie 4,8 mln euro brutto. W obliczu niepewnej przyszłości sportowej, klub i zawodnik doszli do nowego porozumienia.

Polak podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku, ale musiał zgodzić się na drastyczną obniżkę pensji. Jego pobory zostały zredukowane o połowę, co oznacza, że obecnie jego roczne wynagrodzenie w Turynie wynosi około 2,4 mln euro brutto. W przeliczeniu na polską walutę, daje to kwotę rzędu 13,5 mln złotych rocznie. Choć to wciąż bardzo duże pieniądze, cięcie jest niezwykle odczuwalne i pokazuje, jak wielki wpływ na finanse piłkarza ma jego dyspozycja zdrowotna.

