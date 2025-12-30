Historia miłosna Emmanuela Olisadebe i pięknej Beaty była przed laty jednym z najgorętszych tematów w Polsce.

Ślub piłkarza i Polki w 2001 roku przyciągnął tłumy.

Poznaj kulisy bajkowego ślubu, sukcesów na boisku i dowiedz się, jak potoczyły się ich losy po rozstaniu.

Piękna Beata skradła serce gwiazdy polskiej kadry

Zanim Emmanuel Olisadebe stał się gwiazdą reprezentacji, zachwycał w barwach Polonii Warszawa. To właśnie wtedy poznał śliczną Beatę. Ich uczucie rozkwitło błyskawicznie, stając się jednym z głównych tematów w mediach. Kibice pokochali go za skuteczność na boisku, a reszta Polski – za romantyczną historię, która łączyła go z Polską także poza murawą.

Decyzja o ślubie zbiegła się w czasie z największymi sukcesami piłkarza. Jako bohater eliminacji do Mistrzostw Świata 2002, cieszył się statusem idola. Nic dziwnego, że jego życie prywatne budziło tak wielkie emocje.

Ceremonia w blasku fleszy

Ślub odbył się 16 czerwca 2001 roku w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fotoreporterów i kibiców. "Oli", ubrany w elegancki frak. Ceremonia miała gwiazdorską oprawę. Rangę wydarzenia podkreślali znamienici goście. Wśród nich znaleźli się m.in. ówczesny prezes PZPN Michał Listkiewicz oraz minister Ryszard Kalisz. Świadkiem pana młodego był Jerzy Engel junior, syn selekcjonera reprezentacji Polski.

Emmanuel Olisadebe z golem na mundialu

Rok po ślubie Olisadebe spełnił marzenie milionów Polaków i zagrał na mundialu w Korei i Japonii. Choć turniej nie był dla nas udany, to właśnie on strzelił gola w wygranym 3:1 meczu ze Stanami Zjednoczonymi – pierwszą bramkę dla Polski na mistrzostwach świata od 16 lat.

Jego małżeństwo przetrwało 16 lat. Para rozwiodła się w 2017 roku, jednak zrobili to w ciszy i z klasą, bez medialnego rozgłosu. Mimo że ich drogi się rozeszły, historia miłości piłkarza, który podbił serca Polaków, i pięknej Polki na zawsze zapisała się w pamięci kibiców.

