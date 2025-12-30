Emmanuel Olisadebe miał ślub jak z bajki. Tak przed laty żenił się bohater reprezentacji Polski!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-12-30 16:34

Przed laty mówiła o nim cała Polska! Emmanuel Olisadebe, nigeryjski napastnik, który otrzymał polskie obywatelstwo i swoimi golami wprowadził reprezentację na mundial po 16 latach przerwy. Jego ślub z piękną Polką był wydarzeniem medialnym. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości. Co to była za ceremonia!

  • Historia miłosna Emmanuela Olisadebe i pięknej Beaty była przed laty jednym z najgorętszych tematów w Polsce.
  • Ślub piłkarza i Polki w 2001 roku przyciągnął tłumy.
  • Poznaj kulisy bajkowego ślubu, sukcesów na boisku i dowiedz się, jak potoczyły się ich losy po rozstaniu.

Piękna Beata skradła serce gwiazdy polskiej kadry

Zanim Emmanuel Olisadebe stał się gwiazdą reprezentacji, zachwycał w barwach Polonii Warszawa. To właśnie wtedy poznał śliczną Beatę. Ich uczucie rozkwitło błyskawicznie, stając się jednym z głównych tematów w mediach. Kibice pokochali go za skuteczność na boisku, a reszta Polski – za romantyczną historię, która łączyła go z Polską także poza murawą.

Decyzja o ślubie zbiegła się w czasie z największymi sukcesami piłkarza. Jako bohater eliminacji do Mistrzostw Świata 2002, cieszył się statusem idola. Nic dziwnego, że jego życie prywatne budziło tak wielkie emocje.

Od Sycylii po Mediolan: poznaj Naomi Moschittę, wschodzącą gwiazdę włoskich mediów sportowych

Ceremonia w blasku fleszy

Ślub odbył się 16 czerwca 2001 roku w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fotoreporterów i kibiców. "Oli", ubrany w elegancki frak. Ceremonia miała gwiazdorską oprawę. Rangę wydarzenia podkreślali znamienici goście. Wśród nich znaleźli się m.in. ówczesny prezes PZPN Michał Listkiewicz oraz minister Ryszard Kalisz. Świadkiem pana młodego był Jerzy Engel junior, syn selekcjonera reprezentacji Polski. 

Mary Carmen Lara podbije każde serce! Odkrywamy meksykańską piękność

Emmanuel Olisadebe z golem na mundialu

Rok po ślubie Olisadebe spełnił marzenie milionów Polaków i zagrał na mundialu w Korei i Japonii. Choć turniej nie był dla nas udany, to właśnie on strzelił gola w wygranym 3:1 meczu ze Stanami Zjednoczonymi – pierwszą bramkę dla Polski na mistrzostwach świata od 16 lat.

Jego małżeństwo przetrwało 16 lat. Para rozwiodła się w 2017 roku, jednak zrobili to w ciszy i z klasą, bez medialnego rozgłosu. Mimo że ich drogi się rozeszły, historia miłości piłkarza, który podbił serca Polaków, i pięknej Polki na zawsze zapisała się w pamięci kibiców.

Rosselyn Rodriguez: Bogini tańca z Miami. Poznaj zjawiskową cheerleaderkę Dolphins

Emmanuel Olisadebe
30 zdjęć
Jak dobrze pamiętasz Emmanuela Olisadebe?
Pytanie 1 z 10
Który menedżer sprowadził Olisadebe do Polski?
Piotr Koźmiński VIDEOBLOG: Losowanie fazy grupowej MŚ w Rosji. Hajto, Olisadebe, Mila i Dudek typują
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI
EMMANUEL OLISADEBE
ŚLUB
POLONIA WARSZAWA