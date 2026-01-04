- Nicola Zalewski, polski piłkarz Atalanty, ma nową dziewczynę, włoską influencerkę Emily Pallini.
To był wyjątkowy mecz dla Nicoli Zalewskiego, który przez lata związany był z rzymskim klubem. Polski pomocnik wybiegł w pierwszym składzie i na początku dołożył cegiełkę do wygranej Atalanty. To właśnie po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarza Romy pokonał Giorgio Scalvini. Sytuacja była sprawdzana przez VAR, ale sędzia uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. W barwach zespołu z Rzymu zagrał Jan Ziółkowski. Jednak młody obrońca został zmieniony po pierwszej połowie.
Wydaje się, że Zalewski zapomniał już po kontuzji i zyskuje w oczach szkoleniowca Atalanty. Włoskie media chwaliły naszego rodaka, który opuścił boisko po godzinie gry. Zwracały uwagę na jego jakość, choć w pierwszej połowie zmarnował także świetną okazję na zdobycie bramki.
- W jego przypadku jest ważne, aby powolutku zyskiwał coraz większe zaufanie u trenera Raffaele Palladino - podkreślał Piotr Czachowski w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - Zalewski musi zaciskać zęby i dawać argumenty. Pamiętajmy też, że miał kontuzję, a po niej potrzeba około czterech tygodni, żeby wrócić do pełnej dyspozycji - przypomniał.
Były kadrowicz nie miał jednak wątpliwości, że Zalewski będzie coraz silniejszym ogniwem w ekipie z Bergamo.
- Trener Palladino chce wywierać presję na zawodnikach, bo tam jest bardzo duża rywalizacja - oceniał Czachowski na naszych łamach. - Myślę jednak, że Zalewski ma to już we krwi, jest bardziej doświadczony. Z jego techniką, szybkością i dryblingiem, powinien się z tym uporać. Mecz z Interem, choć przegrany, był w jego wykonaniu dobry. Zalewski ma wszelkie predyspozycje, żeby wraz z Ziółkowskim i Zielińskim odzyskiwać wigor na boiskach Serie A - zaznaczył ekspert Eleven Sports.
