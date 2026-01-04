Nicola Zalewski, polski piłkarz Atalanty, ma nową dziewczynę, włoską influencerkę Emily Pallini.

Związek z Włoszką pozytywnie wpływa na formę Zalewskiego, co było widać w meczu z Romą.

Włoskie media chwalą jego występ, a eksperci przewidują, że Zalewski będzie kluczowym graczem Atalanty.

Czy miłość to klucz do sukcesu polskiego pomocnika? Sprawdź, jak rozwija się jego kariera!

To był wyjątkowy mecz dla Nicoli Zalewskiego, który przez lata związany był z rzymskim klubem. Polski pomocnik wybiegł w pierwszym składzie i na początku dołożył cegiełkę do wygranej Atalanty. To właśnie po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarza Romy pokonał Giorgio Scalvini. Sytuacja była sprawdzana przez VAR, ale sędzia uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. W barwach zespołu z Rzymu zagrał Jan Ziółkowski. Jednak młody obrońca został zmieniony po pierwszej połowie.

Błysk wahadłowych kadry. Matty Cash z asystą w Anglii, Przemysław Frankowski z golem we Francji

Wydaje się, że Zalewski zapomniał już po kontuzji i zyskuje w oczach szkoleniowca Atalanty. Włoskie media chwaliły naszego rodaka, który opuścił boisko po godzinie gry. Zwracały uwagę na jego jakość, choć w pierwszej połowie zmarnował także świetną okazję na zdobycie bramki.

- W jego przypadku jest ważne, aby powolutku zyskiwał coraz większe zaufanie u trenera Raffaele Palladino - podkreślał Piotr Czachowski w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - Zalewski musi zaciskać zęby i dawać argumenty. Pamiętajmy też, że miał kontuzję, a po niej potrzeba około czterech tygodni, żeby wrócić do pełnej dyspozycji - przypomniał.

Tak Piotr Zieliński zarabia we Włoszech. Fortuna dla gwiazdy Interu Mediolan

Były kadrowicz nie miał jednak wątpliwości, że Zalewski będzie coraz silniejszym ogniwem w ekipie z Bergamo.

- Trener Palladino chce wywierać presję na zawodnikach, bo tam jest bardzo duża rywalizacja - oceniał Czachowski na naszych łamach. - Myślę jednak, że Zalewski ma to już we krwi, jest bardziej doświadczony. Z jego techniką, szybkością i dryblingiem, powinien się z tym uporać. Mecz z Interem, choć przegrany, był w jego wykonaniu dobry. Zalewski ma wszelkie predyspozycje, żeby wraz z Ziółkowskim i Zielińskim odzyskiwać wigor na boiskach Serie A - zaznaczył ekspert Eleven Sports.

Zarobki Arkadiusza Milika we Włoszech. Tak wygląda jego pensja po wielkiej zmianie