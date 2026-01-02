Uwielbiana tenisistka witała nowy rok w prześwitującej bluzce! Pokazała ZA DUŻO?!

Wejście w nowy rok celebruje się na całym świecie. Wśród polskich gwiazd głośno było o Sylwestrze Igi Świątek, która pożegnała 2025 i przywitała 2026 rok w Australii, wiele godzin przed Polakami. Inaczej było w przypadku słynnej Genie Bouchard, dla której 2025 rok był szczególnie ważny. Była już tenisistka zakończyła karierę i nie musiała rozpoczynać nowego roku w Australii. Zamiast tego została po drugiej stronie globu w Stanach Zjednoczonych. I znów zachwyciła miliony swoich fanów.

Bouchard już w wieku 20 lat stała się światową gwiazdą. Dochodząc do finału Wimbledonu 2014, stała się pierwszą reprezentantką Kanady w singlu w wielkoszlemowym finale, bez podziału na płeć. Szybko przełożyło się to na liczne głośne kontrakty, w czym pomagała jej uroda. Kanadyjkę powszechnie okrzyknięto najpiękniejszą tenisistką świata, a w tej roli czuje się doskonale i błyszczy w mediach społecznościowych.

Tylko na Instagramie 31-latkę śledzi 2,3 miliona użytkowników - tyle samo, co będącą u szczytu kariery Świątek. Bouchard chętnie dzieli się z nimi swoim życiem, a także gorącymi zdjęciami. W listopadzie 2025 było głośno, gdy pokazała się wszystkim w prześwitującej bluzce odsłaniającej naprawdę dużo, a na koniec roku Kanadyjka... znów to zrobiła! Niepublikowane wcześniej zdjęcie ujrzało światło dzienne, a flesz ze zdjęcia spotęgował jeszcze efekt nietypowej bluzki.

Bouchard postanowiła pożegnać 2025 rok swoimi ulubionymi wspomnieniami. Wśród nich znalazł się wieczorny wypad z Nowego Jorku, gdy zaszalała z kreacją! Niewiele później uwielbiana tenisistka oficjalnie powitała nowy 2026 rok w równie zjawiskowej sylwestrowej kreacji. Więcej powalających zdjęć pięknej Genie Bouchard znajdziesz w powyższej galerii.