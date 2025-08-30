Potężna fala hejtu wylała się na antybohatera po meczu Kamila Majchrzaka! Sceny z US Open obiegły cały świat

2025-08-30

Nie milkną echa po skandalu, jaki miał miejsce po meczu Kamila Majchrzaka. Tenisista chciał po zwycięstwie z Karenem Chaczanowem przekazać czapkę jednemu z fanów, niestety jeden mężczyzna ubiegł chłopca i wyrwał mu ją z rąk. To nagranie zaczęło krążył po sieci, a internauci szybko zidentyfikowali, że jest to prezes dużej polskiej firmy z sektora budowlanego. Na mężczyznę wylała się fala hejtu z całego świata.

Niestety niesamowity występ Kamila Majchrzaka szybko poszedł w zapomnienie przez skandal, jaki został uchwycony na kamerach tuż po meczu. Mowa oczywiście o sytuacji, w której mężczyzna wyrwał dziecku czapkę, gdy ten ją otrzymał od polskiego tenisisty. Internauci tym razem również nie zawiedli i szybko zidentyfikowali, że jest to prezes dużej polskiej firmy z sektora budowlanego.

Kamil Majchrzak zareagował na skandal po jego meczu!

Piotrkowianin nie przeszedł obok sytuacji obojętnie i szybko poprosił znalezienie chłopca.

Po meczu nie zauważyłem, że moja czapka nie trafiła w ręce chłopca. Dzięki Asics mam wystarczająco czapek, więc jestem na to przygotowany. Czy moglibyście mi pomóc znaleźć tego chłopca? Jeśli ty (albo twoi rodzice) to widzicie, napiszcie do mnie - można przeczytać na relacji polskiego tenisisty.

Jestem pod wrażeniem siły internetu. Mamy to! Już wszystko dobrze - napisał po chwili 29-latek.

Cały świat zareagował na skandal po meczu Kamila Majchrzaka! Nie brakowało mocnych komentarzy

Na portalu "X" wylała się fala hejtu w kierunku prezesa polskiej firmy po meczu Majchrzaka.

"To będzie gorsze niż pójście na koncert Cold Play i zdrada partnera, który ukradł czapkę dziecku na korcie tenisowym. "Twoje życie wkrótce się zmieni, ale nie na lepsze" - napisał jeden z użytkowników.

"Nie ma nic bardziej obrzydliwego niż dręczyciel dzieci. Właściciel polskiej firmy, kradnący czapkę Kamilowi ​​Majchrzakowi podczas US Open. Obrzydliwi ludzie" - rzucił kolejny internauta.

Na sytuację zareagował także były siatkarz - Wojciech Żaliński, który wymownie skomentował oświadczenie prawnika przedsiębiorcy.

To tylko nieliczne komentarze, które były skierowane do mężczyzny po skandalicznym występie na US Open.

