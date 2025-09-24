Villars to nie tylko zawodniczka – jest też przedsiębiorczynią i twarzą licznych sesji w magazynach modowych, takich jak "Elle" czy "L’Officiel". W przeszłości współpracowała z Ferrari, startując w Ferrari Challenge Europe Championship. Już od 14. roku życia ściga się w międzynarodowych seriach wyścigowych. W 2023 roku zajęła piąte miejsce w swoim pierwszym pełnym sezonie Ultimate Cup Series F3R, a obecnie startuje w Ligier European Series JS P4.

W oświadczeniu Villars podkreśliła, że FIA musi wrócić do korzeni – być federacją klubów i posiadaczy licencji, a zarządzanie powinno być bardziej demokratyczne, przejrzyste i odpowiedzialne. - Wierzę, że motosport potrzebuje różnorodności i innowacji, aby inspirować młode pokolenia na całym świecie – mówiła kandydatka. Jej program obejmuje pięć kluczowych punktów, w tym zrównoważony rozwój i większą obecność kobiet w sportach motorowych.

Kandydatura Villars pojawia się w momencie, gdy FIA jest krytykowana za niestabilne kierownictwo i masowe zwolnienia. Pod rządami urodzonego w Dubaju prezydenta Sulayema w ostatnich latach zwolniono m.in. szefową ds. zrównoważonego rozwoju, różnorodności i integracji Sarę Mariani, inspektora ds. Zgodności FIA Paolo Basarriego, członków komitetów Bertrand Badre i Tom Purves czy dyrektora generalnego Natalie Robyn. Krytykę pod adresem kierownictwa wyrażały gwiazdy F1 – George Russell mówił o "niestabilnym" zarządzaniu, a Max Verstappen skarżył się, że FIA ogranicza wolność wypowiedzi kierowców.

Wybory prezydenta FIA odbędą się 12 grudnia w Taszkencie, w trakcie Zgromadzenia Generalnego. Laura Villars staje w szranki z ambitnym przesłaniem: otworzyć świat motosportu na kobiety, młode pokolenia i nowe idee, wprowadzając w miejsce obecnej koncentracji władzy świeżość, różnorodność i odpowiedzialne przywództwo.

