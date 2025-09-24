Przepiękna Laura Villars chce jako pierwsza rządzić Międzynarodową Federacją Samochodową! Sama wciąż się ściga

Rafał Mandes
2025-09-24 10:40

Piękna Laura Villars, 28-letnia szwajcarska kierowczyni wyścigowa, przechodzi do historii – jako pierwsza kobieta w dziejach ogłosiła kandydaturę na stanowisko prezydenta Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Jej decyzja zaskoczyła świat motosportu, bo oznacza bezpośrednie wyzwanie dla kontrowersyjnego obecnego szefa federacji, Mohammeda Ben Sulayema.

Villars to nie tylko zawodniczka – jest też przedsiębiorczynią i twarzą licznych sesji w magazynach modowych, takich jak "Elle" czy "L’Officiel". W przeszłości współpracowała z Ferrari, startując w Ferrari Challenge Europe Championship. Już od 14. roku życia ściga się w międzynarodowych seriach wyścigowych. W 2023 roku zajęła piąte miejsce w swoim pierwszym pełnym sezonie Ultimate Cup Series F3R, a obecnie startuje w Ligier European Series JS P4.

Kim jest Laura Villars? Piękna Szwajcarka będzie kandydować na fotel prezydenta Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA)

W oświadczeniu Villars podkreśliła, że FIA musi wrócić do korzeni – być federacją klubów i posiadaczy licencji, a zarządzanie powinno być bardziej demokratyczne, przejrzyste i odpowiedzialne. - Wierzę, że motosport potrzebuje różnorodności i innowacji, aby inspirować młode pokolenia na całym świecie – mówiła kandydatka. Jej program obejmuje pięć kluczowych punktów, w tym zrównoważony rozwój i większą obecność kobiet w sportach motorowych.

Kandydatura Villars pojawia się w momencie, gdy FIA jest krytykowana za niestabilne kierownictwo i masowe zwolnienia. Pod rządami urodzonego w Dubaju prezydenta Sulayema w ostatnich latach zwolniono m.in. szefową ds. zrównoważonego rozwoju, różnorodności i integracji Sarę Mariani, inspektora ds. Zgodności FIA Paolo Basarriego, członków komitetów Bertrand Badre i Tom Purves czy dyrektora generalnego Natalie Robyn. Krytykę pod adresem kierownictwa wyrażały gwiazdy F1 – George Russell mówił o "niestabilnym" zarządzaniu, a Max Verstappen skarżył się, że FIA ogranicza wolność wypowiedzi kierowców.

Wybory prezydenta FIA odbędą się 12 grudnia w Taszkencie, w trakcie Zgromadzenia Generalnego. Laura Villars staje w szranki z ambitnym przesłaniem: otworzyć świat motosportu na kobiety, młode pokolenia i nowe idee, wprowadzając w miejsce obecnej koncentracji władzy świeżość, różnorodność i odpowiedzialne przywództwo.

