Przepiękna narzeczona Armanda Duplantisa. Kim jest Desire Inglander?

Inglander to modelka i twórczyni internetowa ze Sztokholmu. Urodziła się 2 maja 2001 roku, a swoje pierwsze kroki w świecie mody stawiała jeszcze w liceum. Ukończyła także prestiżową szkołę komunikacji Berghs School of Communication. To połączenie urody i wiedzy sprawiło, że szybko zaczęła współpracować z luksusowymi markami takimi jak Dior, Hermès, Bottega Veneta czy L’Oréal.

6.40 m? To możliwe! Król tyczki Armand Duplantis celuje w kosmos

Desire Inglander. Kim jest narzeczona Armanda Duplantisa?

Dziś jej kariera nabiera tempa – Inglander jest związana z agencją Generation Models, regularnie pojawia się na wybiegach i w kampaniach reklamowych, a na Instagramie śledzi ją już blisko 750 tysięcy osób. Jeszcze większą popularnością cieszy się na TikToku, gdzie jej modowe i lifestyle’owe filmiki zdobyły ponad milion obserwujących. To właśnie tam daje się poznać fanom od bardziej prywatnej, lekkiej strony.

Historia jej związku z Duplantisem mogłaby być scenariuszem filmu romantycznego. Poznali się latem 2020 roku na imprezie z okazji szwedzkiego Midsommar (święto obchodzone przez Szwedów w weekend najbliższy nocy świętojańskiej, red.). Inglander przyznała później, że wtedy nie myślała o związku – świeżo po maturze nie była gotowa na poważne relacje. Duplantis jednak nie odpuścił. Odezwał się do niej przez Snapchata i w końcu namówił na pierwszą randkę, zanim wrócił do Stanów. Od tamtej pory są praktycznie nierozłączni.

Armand Duplantis dla "Super Expressu": Polska to mój szczęśliwy kraj. Lubię kiełbasę i pierogi!

Kulminacją tej historii była październikowa zaręczynowa niespodzianka w 2024 roku. Armand poprosił Desire o rękę na plaży w East Hampton, podczas sesji zdjęciowej zorganizowanej dla Vogue Scandinavia. To była podwójna niespodzianka – z jednej strony spełnienie marzenia o pojawieniu się w prestiżowym magazynie, a z drugiej najważniejszy moment w życiu osobistym. Zdjęcia z ich zaręczyn obiegły cały świat, a cyfrową okładkę obejrzało ponad 13 milionów osób.

Piotr Lisek z szacunkiem o szwedzkim tyczkarzu. "Duplantis otwiera nowe furtki w głowach"

Desire Inglander. Ciekawostki o narzeczonej Armanda Duplantisa

Od tego czasu Desire towarzyszy Armandowi w podróżach i zawodach. Tak było również teraz w Tokio, gdy Duplantis po raz 14. pobił rekord świata. Inglander kibicowała ukochanemu z trybun razem z przyjaciółmi, a swoimi wrażeniami dzieliła się w mediach społecznościowych. Post z Tokio zebrał dziesiątki tysięcy polubień, a internauci zasypali ją gratulacjami.

Quiz o igrzyskach olimpijskich. 100% punktów tylko dla prawdziwych fanów sportu Pytanie 1 z 13 W którym roku odbyły się pierwsze starożytne igrzyska olimpijskie? 1200 p.n.e. 776 p.n.e. 456 p.n.e. Następne pytanie