Przepiękna ukochana największego gwiazdora włoskiej siatkówki. Alessandro Michieletto skarci Polaków w półfinale?

2025-09-26

W sobotę o godzinie 12:30 Polska zagra z Włochami w półfinale mistrzostw świata siatkarzy. Faworytem potyczki są Biało-Czerwoni, ale wśród rywali nie brakuje znakomitych zawodników. Uważać trzeba przede wszystkim na Alessandro Michieletto, który jest najlepiej punktującym w ekipie Ferdinando De Giorgiego. Najwierniejszym fanem gwiazdora Italii jest jego ukochana, Maddalena Bertoldi.

Michieletto od najmłodszych lat był związany ze sportem – nieprzypadkowo, bo siatkówka płynie w jego żyłach. Jego ojciec, Paolo, również był siatkarzem i trenerem, a matka oraz siostra także uprawiają tę dyscyplinę. To rodzinne zaplecze sprawiło, że Alessandro szybko odnalazł się na parkiecie i zaczął rozwijać swoje naturalne predyspozycje – wzrost, dynamikę i ponadprzeciętną koordynację ruchową.

Profesjonalną karierę rozpoczął w Trentino Volley, jednym z najsilniejszych klubów Italii. To tam zdobywał pierwsze doświadczenia w Serie A, rywalizując z utytułowanymi zawodnikami i stopniowo zyskując zaufanie trenerów. Jego błyskotliwy styl gry – łączący potężny atak z pewną zagrywką i coraz dojrzalszą grą w przyjęciu – szybko przyciągnął uwagę kibiców i ekspertów.

Kim jest Alessandro Michieletto?

Przełom w jego karierze nastąpił w 2021 roku, kiedy jako zaledwie 19-latek został powołany do seniorskiej reprezentacji Włoch. Nie zawiódł - w mistrzostwach Europy odegrał kluczową rolę, a Włosi sięgnęli po złoty medal. Od tamtej pory Michieletto stał się jednym z filarów kadry narodowej, pokazując, że potrafi udźwignąć presję gry na najwyższym poziomie.

Poza boiskiem Michieletto postrzegany jest jako skromny i pracowity sportowiec, unikający rozgłosu, choć jego popularność stale rośnie. Dzięki młodemu wiekowi, ambitnemu podejściu i wsparciu najbliższych, Alessandro ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery i szans na zdobycie najcenniejszych trofeów – zarówno w barwach klubowych, jak i reprezentacyjnych.

Maddalena Bertoldi jest narzeczoną Alessandro Michieletto

Kciuki za Michieletto w starciu z Polakami najmocniej trzymać będzie Maddalena Bertoldi, czyli jego narzeczona. Też gra w siatkówkę, a ukochany często gości na jej meczach. Jeśli tylko jest taka możliwość, para razem trenuje, aktywnie spędzając wspólne chwile. Alessandro i Maddalena, jak na Włochów przystało, często wychodzą do restauracji, zajadając się pysznymi makaronami. - Jesteśmy sportowcami i musimy się zdrowo odżywiać, ale makaronu nigdy nie odmawiamy - napisała w jednym z postów na Instagramie.

