Przepiękna ukochana największego gwiazdora włoskiej siatkówki. Alessandro Michieletto skarci Polaków w półfinale?

Michieletto od najmłodszych lat był związany ze sportem – nieprzypadkowo, bo siatkówka płynie w jego żyłach. Jego ojciec, Paolo, również był siatkarzem i trenerem, a matka oraz siostra także uprawiają tę dyscyplinę. To rodzinne zaplecze sprawiło, że Alessandro szybko odnalazł się na parkiecie i zaczął rozwijać swoje naturalne predyspozycje – wzrost, dynamikę i ponadprzeciętną koordynację ruchową.

Polska - Włochy w półfinale MŚ. Jakub Kochanowski stawia sprawę jasno: Musimy zagrać naszą najlepszą siatkówkę

Profesjonalną karierę rozpoczął w Trentino Volley, jednym z najsilniejszych klubów Italii. To tam zdobywał pierwsze doświadczenia w Serie A, rywalizując z utytułowanymi zawodnikami i stopniowo zyskując zaufanie trenerów. Jego błyskotliwy styl gry – łączący potężny atak z pewną zagrywką i coraz dojrzalszą grą w przyjęciu – szybko przyciągnął uwagę kibiców i ekspertów.

Kim jest Alessandro Michieletto?

Przełom w jego karierze nastąpił w 2021 roku, kiedy jako zaledwie 19-latek został powołany do seniorskiej reprezentacji Włoch. Nie zawiódł - w mistrzostwach Europy odegrał kluczową rolę, a Włosi sięgnęli po złoty medal. Od tamtej pory Michieletto stał się jednym z filarów kadry narodowej, pokazując, że potrafi udźwignąć presję gry na najwyższym poziomie.

Półfinał MŚ siatkarzy Polska - Włochy. Kamil Semeniuk bez ogródek: Mam serdecznie dość

Poza boiskiem Michieletto postrzegany jest jako skromny i pracowity sportowiec, unikający rozgłosu, choć jego popularność stale rośnie. Dzięki młodemu wiekowi, ambitnemu podejściu i wsparciu najbliższych, Alessandro ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery i szans na zdobycie najcenniejszych trofeów – zarówno w barwach klubowych, jak i reprezentacyjnych.

Maddalena Bertoldi jest narzeczoną Alessandro Michieletto

Kciuki za Michieletto w starciu z Polakami najmocniej trzymać będzie Maddalena Bertoldi, czyli jego narzeczona. Też gra w siatkówkę, a ukochany często gości na jej meczach. Jeśli tylko jest taka możliwość, para razem trenuje, aktywnie spędzając wspólne chwile. Alessandro i Maddalena, jak na Włochów przystało, często wychodzą do restauracji, zajadając się pysznymi makaronami. - Jesteśmy sportowcami i musimy się zdrowo odżywiać, ale makaronu nigdy nie odmawiamy - napisała w jednym z postów na Instagramie.

To Włosi rozkręcili klątwę polskich siatkarzy. Jak było w ostatnich latach, mecz Polska - Włochy zdarzał się często

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie