QUIZ: Jesteś kibicem Igi Świątek? Tylko najwięksi fani zgarną komplet punktów!

Iga Świątek po raz kolejny zapisała się w historii tenisa. Po 13 miesiącach bez turniejowego zwycięstwa odrodziła się w wielkim stylu, wygrywając Wimbledon. W finale zdemolowała bezradną Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0! Potrzebowała na to zaledwie... 57 minut. – Tenis ciągle mnie zaskakuje, a ja zaskakuję samą siebie. Nawet nie marzyłam o tym zwycięstwie – wyznała po finale szczęśliwa mistrzyni.

Iga Świątek znana jest z tego, że w finałach od początku wrzuca tryb turbo, narzucając niesamowite tempo. Polka od pierwszej piłki grała jak w transie, nękając zestresowaną rywalkę mocnymi i zabójczo precyzyjnymi uderzeniami. Powtórzyła wyczyn swojej idolki, legendarnej Steffi Graf, która w 1988 r. też wygrała w wielkoszlemowym finale 6:0, 6:0 (ze Zverevą w Roland Garros).

Iga Świątek po raz szósty zagrała w finale Szlema i wszystkie wygrała. Została pierwszą tenisistką po Ashleigh Barty, która zdobyła najważniejsze tytuły na wszystkich trzech nawierzchniach – ziemnej (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024), twardej (US Open 2022) i trawie (Wimbledon 2025). Jako pierwsza Polka w historii triumfowała w Londynie. Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska zagrały w finałach, ale obie przegrały mecze o tytuł.

QUIZ z pytaniami o Igę Świątek. Sprawdź się!

Dla kibiców Igi Świątek przygotowaliśmy quiz. Mogą w nim sprawdzić swoją wiedzę. Jesteście fanami Igi Świątek? Tylko najwięksi kibice zdołają zgarnąć komplet punktów. Powodzenia!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Co to jest Quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie pytań w ten sposób, by na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, a zabawa polega na odgadywaniu różnych możliwości i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.