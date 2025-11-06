Rayo – Lech Poznań: Polscy dziennikarze zaatakowani przed meczem! Szok podczas transmisji live

Lech Poznań zagra kolejny mecz w Lidze Konferencji

Ekipa Nielsa Frederiksena zmierzy się w Madrycie z Rayo Vallecano

Przed meczem doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem dziennikarzy „Kanału Sportowego”, którzy zostali zaatakowani

Rayo Vallecano – Lech Poznań: „Kolejorz” chce zmazać plamę!

W poprzedniej kolejce Lech Poznań zaliczył bolesną wpadkę, przegrywając sensacyjnie na Gibraltarze z Lincoln Red Imps 1:2. Teraz „Kolejorza” czeka znacznie poważniejsze wyzwanie – starcie w Madrycie z Rayo Vallecano, które z czterema punktami zajmuje siódme miejsce w tabeli Ligi Konferencji.

Spotkanie w stolicy Hiszpanii zostało zakwalifikowane jako mecz wysokiego ryzyka. O bezpieczeństwo ma dbać około 400 funkcjonariuszy policji, zgodnie z decyzją specjalnej komisji ds. przeciwdziałania przemocy – poinformowała delegatura rządu w Madrycie. Wzmożone środki bezpieczeństwa obejmą nie tylko okolice stadionu, ale także transport publiczny, w tym metro, gdzie pojawi się dodatkowa liczba strażników.

Lech będzie musiał nie tylko zmierzyć się z wymagającym rywalem, ale i z presją po gibraltarskiej porażce, która mocno nadszarpnęła zaufanie kibiców. Dla zespołu Nielsa Frederiksena czwartkowy mecz w Madrycie to nie tylko walka o punkty, ale przede wszystkim o odbudowanie wizerunku.

Polscy dziennikarze zaatakowani przed meczem Lecha Poznań w Madrycie

Przed meczem „Kanał Sportowy” przygotował specjalny program, w którym dziennikarze oprowadzali widzów przez ulice Madrytu. W pewnym momencie pojawili się pod jednym budynkiem, a nagrywanie go... nie spodobało się mężczyźnie, który był w środku.

W pewnym momencie wyskoczył z budynku i przegonił dziennikarzy, krzycząc „Fuera, fuera!”, co znaczy „Wynocha, wynocha!”.

Całe zdarzenie zostało uwiecznione podczas transmisji na żywo.

Luźna relacja z Madrytu XD pic.twitter.com/3mNOjAfxdn— Ebe Ebe (@EbeEbeYT) November 6, 2025