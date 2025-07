Jordan zainwestował około 50 milionów dolarów w stworzenie tej dziewięciosypialnianej willi marzeń, jednak mimo pierwotnej ceny 29 milionów, posiadłość przez lata nie znajdowała nabywcy. Ostatecznie została sprzedana w zeszłym roku za 9,5 miliona dolarów Johnowi Cooperowi, dyrektorowi w branży nieruchomości. Teraz Cooper postanowił wynająć ją fanom koszykówki za pośrednictwem platformy "Airbnb".

Rezydencja Michaela Jordana: kort, boisko do koszykówki, kino, salon cygar i staw do wędkowania

Na ponad 7 hektarach prywatnego terenu znajduje się prawdziwy pałac luksusu: 9 sypialni, 17 łazienek, własne pole do mini golfa, kort tenisowy, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, prywatne kino, salon cygar, siłownia, staw do wędkowania, a nawet... stolik w jadalni przypominający kształtem ulice Bagdadu – stolicy Iraku. W całym domu można dostrzec legendarne logo Jumpman – znajduje się ono m.in. na termostacie, flagach przy greenie golfowym i oczywiście na boisku do koszykówki. Brama wjazdowa ozdobiona jest słynnym numerem 23, z którym Jordan występował przez większość swojej kariery.

Dla tych, którzy marzą, by żyć jak legenda, rezydencja jest dostępna dla maksymalnie 12 gości. Warunki? Brak imprez, brak zwierząt, obowiązkowa kaucja w wysokości 25 tysięcy dolarów oraz podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Choć jeszcze nikt nie skorzystał z oferty, właściciel twierdzi, że zainteresowanie jest duże, a ostatnie szczegóły są właśnie dopracowywane.

To nie tylko dom – to prawdziwy pomnik kariery Michaela Jordana. Dla fanów koszykówki, którzy mają odpowiedni budżet, może to być niezapomniane przeżycie.

Michael Jordan - sylwetka, sukcesy, ciekawostki

Michael Jordan to bezsprzecznie jedna z największych legend w historii sportu. Urodzony 17 lutego 1963 roku w Brooklynie, już od najmłodszych lat przejawiał niezwykły talent do koszykówki. Największe sukcesy odniósł jako zawodnik Chicago Bulls, z którymi sześciokrotnie sięgnął po mistrzostwo NBA w latach 1991–1998. Słynął z niezwykłej determinacji, charyzmy i widowiskowej gry, co uczyniło go globalną ikoną. Jordan był nie tylko fenomenem na parkiecie – jego marka "Air Jordan" zrewolucjonizowała świat sportowej mody i do dziś generuje miliardowe przychody. Po zakończeniu kariery został właścicielem klubu NBA Charlotte Hornets, a jego wpływ na koszykówkę i popkulturę wciąż pozostaje niepodważalny. Michael Jordan to symbol perfekcji, rywalizacji i nieustannego dążenia do celu – prawdziwa legenda nie tylko NBA, ale i światowego sportu.

