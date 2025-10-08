Robert Lewandowski haruje na kadrze, a Anna Lewandowska pozamiatała! Koniec wymówek

Robert Lewandowski na zgrupowaniu reprezentacji, a Anna Lewandowska też nie próżnuje

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska są małżeństwem od 12 lat. W tym czasie na świat przyszły ich dwie córki: Klara (8 l.) i Laura (5 l.). Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji i sportsmenka tworzą chyba najbardziej znaną parę w Polsce, a ich życie prywatne wzbudza zainteresowanie u milionów ludzi na całym świecie. Z racji swojej pracy Robert Lewandowski często znajduje się poza domem. Obecnie "Lewy" przebywa na zgrupowaniu kadry. Do Polski przyleciał prywatnym samolotem w towarzystwie Wojciecha Szczęsnego. Tego samego dnia (w poniedziałek, 6 października) wspólnie z selekcjonerem Janem Urbanem wziął także udział w konferencji prasowej, po której odbył się trening. Zdjęcia z przygotowań do meczów z Nową Zelandią i Litwą jasno wskazują na to, że Robert Lewandowski świetnie się czuje wśród kolegów z drużyny narodowej. W czasie nieobecności męża nie próżnuje także Anna Lewandowska. Wpis, który zamieściła na Instagramie, po prostu pozamiatał.

Anna Lewandowska rozprawia się z wymówkami

Żona Roberta Lewandowskiego nie tylko sama dużo ćwiczy, lecz także motywuje do aktywności fizycznej innych, przede wszystkim kobiety. "Lewa" postanowiła rozprawić się z największym wrogiem treningów, czyli lenistwem i odkładaniem "na potem".

Wiesz, co jest najtrudniejsze? Nie sam trening. Najtrudniejsze jest po prostu zacząć. Ten moment, kiedy szukasz wymówki, przewijasz ekran, mówisz sobie "później" - właśnie wtedy dzieje się najwięcej. Bo jeśli ruszysz teraz, nawet na pięć minut, zmienia się wszystko. Nie potrzebujesz idealnego dnia ani motywacyjnego cytatu. Potrzebujesz ruchu, który przypomni Ci, jak dobrze jest coś zrobić dla siebie. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale gwarantuję, że poczujesz różnicę. Zrób ten pierwszy krok — a ja mogę pomóc Ci zadbać o każdy następny

- napisała Anna Lewandowska. No to teraz już nie ma wymówek!

