Robert Lewandowski szpanuje siatą na lotnisku! Te cztery literki to prawdziwy hit

Piotr Lekszycki
2025-10-06 16:27

Robert Lewandowski to prawdziwy perfekcjonista. Zarówno na boisku, jak i poza nim. Kapitan naszej reprezentacji w poniedziałek, 6 października, przyleciał do Polski na zgrupowanie kadry. Oczywiście prezentował się... perfekcyjnie. Naszą uwagę przykuła przede wszystkim siata, którą "Lewy" szpanował na lotnisku. Widoczne na niej cztery literki to prawdziwy hit.

Robert Lewandowski ze szpanerską siatą na lotnisku

Robert Lewandowski na dobre powrócił do reprezentacji Polski. Jak na prawdziwego kapitana przystało, już na początku zgrupowania (przed meczami z Nową Zelandią i Litwą) "Lewy" wystąpi na specjalnej konferencji prasowej wspólnie z selekcjonerem Janem Urbanem. Pokazuje to, ze pomiędzy dwoma najważniejszymi ludźmi w reprezentacji panuje dobra atmosfera. Robert Lewandowski do Polski przyleciał prywatnym samolotem w towarzystwie Wojciecha Szczęsnego, czyli swojego kolegi Barcelony. "Szczena" karierę reprezentacyjną już zakończył, ale do kraju przyleciał nie bez powodu. 6 października bowiem swoją premierę ma film dokumentalny o bramkarzu Barcelony. Jeśli chodzi o "Lewego", to nieco zaniepokoiło nas to, że nasz snajper lekko utykał. Mamy nadzieję, że nic poważnego mu nie dolega. Jednak bardziej niż sposób chodzenia, w oczy rzucało się to, co Robert Lewandowski trzymał w ręku. Chodzi o szpanerską siatkę, na której znalazły się cztery litery. Tworzą one nazwę słynnej firmy. Na taką luksusową torbę nie każdy może sobie pozwolić. 

Robert Lewandowski nie miał dobrego tygodnia. Dwie porażki i zmarnowany rzut karny

Mamy nadzieję, że torba przyczyni się do dobrej postawy Roberta Lewandowskiego na boisku. Ostatni tydzień pod względem piłkarskim nie należał u "Lewego" do udanych. Jego FC Barcelona najpierw przegrała w hicie Ligi Mistrzów z PSG (1:2), a potem uległa drużynie Sevilli w ligowej potyczce. I to aż 1:4! Na domiar złego przy stanie 2:1 dla ekipy z Andaluzji Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. Dla nas jednak najważniejsze są mecze kadry. A - przypomnijmy - w ostatnim meczu Polaków "Lewy" strzelił gola, reprezentacja pokonała Finlandię 3:1. To dobry prognostyk przed najbliższymi spotkaniami.

