Robert Lewandowski ma drogie hobby. Hiszpanie pisali o "kaprysie milionera"

Robert Lewandowski od lat uchodzi nie tylko za jednego z najlepszych polskich piłkarzy, ale również za ikonę stylu. Jednym z jego charakterystycznych elementów wizerunku są luksusowe zegarki, które regularnie pojawiają się w jego stylizacjach.

Zawodnik FC Barcelony znany jest z zamiłowania do prestiżowych marek i modeli. Jednym z bardziej rozpoznawalnych czasomierzy w jego kolekcji jest Patek Philippe Aquanaut – model, którego wartość szacuje się na około 220 tys. złotych. Co istotne, nie jest to najdroższy zegarek w jego zbiorze. Niedawno widziano go w modelu Patek Philippe-Aquanaut Chronograph 5968 "Khaki Green" wartym blisko pół miliona złotych.

Styl piłkarza, w tym jego wybory zegarmistrzowskie, wielokrotnie były komentowane przez media i fanów. Eksperci od mody męskiej zaznaczają, że zegarek pozostaje jedynym akceptowalnym elementem męskiej biżuterii – i właśnie to akcesorium Lewandowski eksponuje niemal przy każdej publicznej okazji.

Lewandowski, który od lat pozostaje najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem wiele razy zaskakiwał. Kiedyś pojawił się na gali Złotej Piłki w zegarku CASIO wartym... 200 złotych! W przeszłości jego wybory wzbudzały zainteresowanie nie tylko fanów sportu, ale i specjalistów z branży mody czy kolekcjonerów ekskluzywnych czasomierzy.

Co ciekawe, „Mundo Deportivo” przyznało, że ich zdaniem pasja Lewandowskiego i wielu innych sportowców to... „kaprys milionera”. Mimo to, trudno nie przyznać, że ta pasja nikomu nie szkodzić i nie wolno nikogo za nią krytykować.