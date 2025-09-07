Robert Lewandowski nie zapomniał o wielkim dniu swojej żony! Pochwaliła się tym od razu. Ledwo się zmieścił w kadr

Anna Lewandowska świętuje kolejne urodziny! Kapitan reprezentacji Polski nie zapomniał o prezencie

W niedzielę 7 września odbędzie się kolejny mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata. Nastroje piłkarzy i kibiców są optymistyczne przed meczem z Finlandią, a to wszystko za sprawą remisu wywalczonego w Rotterdamie z reprezentacją Holandii.

Wielki mecz w tak ważnym dniu

Biało-czerwoni w eliminacjach mistrzostw świata rozegrali już cztery spotkania, gdzie dwukrotnie triumfowali w starciach z Maltą oraz Litwą. W czerwcu niestety ponieśli porażkę z Finlandią 1:2. Wszyscy skazywali na porażkę podopiecznych Jana Urbana przed meczem z Holandią, jednak wszystko zakończyło się szczęśliwie, a bohaterem został Matty Cash, po której bramce Polacy mogli się cieszyć z ważnego punktu.

Anna Lewandowska otrzymała ogromny bukiet od męża! Tak świętuje urodziny

Anna Lewandowska jest młodsza od swojego męża o dokładnie 16 dni. Niestety para przez zgrupowanie reprezentacji Polski nie może hucznie świętować urodzin trenerki fitness.

37-latka z tej okazji opublikowała specjalny post w mediach społecznościowych z podpisem.

- 37! Za kolejny rok nowych wspomnień, miłości i gonienia za marzeniami! - można przeczytać.

Kapitan reprezentacji Polski nie zapomniał o swojej żonie i oprócz specjalnego zdjęcia z tej okazji podarował swojej drugiej połowie ogromny bukiet czerwonych róż. Lewandowska od razu się wszystkim pochwaliła na swoim profilu. Robi wrażenie!

Mecz Polska - Holandia odbędzie się 7 września o godzinie 20:45. Wydarzenie odbędzie się na stadionie Śląskim w Chorzowie.