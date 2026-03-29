Robert Lewandowski relaksuje się przed Polska - Szwecja. Pod hotelem czekał na niego gość z przyszłości [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2026-03-29 15:13

Niecodzienna sytuacja przed najważniejszym meczem roku! Robert Lewandowski postanowił chwilę odpocząć przed starciem ze Szwecją, ale po powrocie do hotelu czekała na niego niespodzianka… prosto z przyszłości! Zobacz galerię zdjęć spod hotelu na SuperSport.se.pl.

Reprezentacja Polski szykuje się do kluczowego meczu eliminacji mistrzostw świata. Już we wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją w finale baraży, a stawką będzie awans na mundial. Przed wylotem do Skandynawii zawodnicy mieli chwilę oddechu.

Z takiej okazji skorzystał także Robert Lewandowski, który opuścił hotel, by złapać moment relaksu przed wielkim wyzwaniem. Kapitan reprezentacji wrócił jednak do miejsca zakwaterowania w dość zaskakujących okolicznościach.

Na miejscu czekali nie tylko kibice, ale też… nietypowy gość. Był nim viralowy robot Edward Warchocki, który w ostatnim czasie robi furorę w sieci. Jego obecność wywołała spore zainteresowanie i uśmiechy wśród fanów.

Lewandowski pomachał kibicom i Edwardowi Warchockiemu z uśmiechem

Lewandowski zareagował w swoim stylu – na luzie i z klasą. Pomachał zarówno robotowi, jak i zgromadzonym kibicom, którzy cierpliwie czekali na spotkanie z gwiazdą reprezentacji.

Atmosfera wokół kadry jest coraz bardziej napięta, bo stawka meczu jest ogromna. Zwycięzca wtorkowego spotkania pojedzie na mistrzostwa świata, a przegrany będzie musiał obejść się smakiem.

Dla Lewandowskiego to kolejna szansa, by poprowadzić drużynę do wielkiego turnieju. Doświadczony napastnik wie, jak radzić sobie z presją, ale takie momenty relaksu mogą okazać się bezcenne. Mecz Polska - Szwecja już we wtorek, 31 marca o 20:45.

