Robert Lewandowski relaksuje się przed Polska - Szwecja. Pod hotelem czekał na niego gość z przyszłości [GALERIA]

Robert Lewandowski skorzystał z wolnego czasu przed meczem Polska - Szwecja

Przed wylotem do Sztokholmu kapitan kadry zdecydował się postawić na relaks

Gdy wrócił do hotelu, czekał tam na niego nietypowy gość „z przyszłości”

Robert Lewandowski relaksował się przed meczem. Pod hotelem czekał na niego robot

Reprezentacja Polski szykuje się do kluczowego meczu eliminacji mistrzostw świata. Już we wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją w finale baraży, a stawką będzie awans na mundial. Przed wylotem do Skandynawii zawodnicy mieli chwilę oddechu.

Z takiej okazji skorzystał także Robert Lewandowski, który opuścił hotel, by złapać moment relaksu przed wielkim wyzwaniem. Kapitan reprezentacji wrócił jednak do miejsca zakwaterowania w dość zaskakujących okolicznościach.

Na miejscu czekali nie tylko kibice, ale też… nietypowy gość. Był nim viralowy robot Edward Warchocki, który w ostatnim czasie robi furorę w sieci. Jego obecność wywołała spore zainteresowanie i uśmiechy wśród fanów.

Lewandowski pomachał kibicom i Edwardowi Warchockiemu z uśmiechem

Lewandowski zareagował w swoim stylu – na luzie i z klasą. Pomachał zarówno robotowi, jak i zgromadzonym kibicom, którzy cierpliwie czekali na spotkanie z gwiazdą reprezentacji.

Atmosfera wokół kadry jest coraz bardziej napięta, bo stawka meczu jest ogromna. Zwycięzca wtorkowego spotkania pojedzie na mistrzostwa świata, a przegrany będzie musiał obejść się smakiem.

Dla Lewandowskiego to kolejna szansa, by poprowadzić drużynę do wielkiego turnieju. Doświadczony napastnik wie, jak radzić sobie z presją, ale takie momenty relaksu mogą okazać się bezcenne. Mecz Polska - Szwecja już we wtorek, 31 marca o 20:45.