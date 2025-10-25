Robert Lewandowski się przeprowadza! To tam będzie teraz mieszkał. Piękne miejsce

Robert Lewandowski wciąż jest kontuzjowany i opuści niedzielne El Clasico

Polski piłkarz wykorzystuje kontuzję, by... przeprowadzić się razem z rodziną

Z Castelldefels ma przenieść się do innej malowniczej miejscowości pod stolicą Katalonii

Robert Lewandowski przeprowadza się z Castelldefels

Robert Lewandowski zmaga się z problemami zdrowotnymi po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych ma opuścić kilka najbliższych spotkań Barcelony, by w pełni dojść do siebie przed kluczową częścią sezonu. Klub nie chce ryzykować pogłębienia urazu swojego najlepszego napastnika.

Okres przerwy w grze Lewandowski zamierza jednak dobrze wykorzystać. Jak informuje „Przegląd Sportowy”, Polak wraz z rodziną zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania. Po kilkunastu miesiącach spędzonych w nadmorskim Castelldefels piłkarz przenosi się do pobliskiej, malowniczej gminy Gava.

El Clasico: Kontuzjowany Lewandowski opuści hit La Liga

Niedzielne El Clasico może okazać się dla Barcelony meczem prawdy – i potencjalną kompromitacją, jeśli powtórzą się błędy z ostatnich tygodni. Choć Katalończycy wciąż są wiceliderem La Ligi, ich forma i sytuacja kadrowa każą wątpić, czy będą w stanie przeciwstawić się Realowi Madryt w jego obecnym stanie.

Po raz pierwszy w roli trenera „Królewskich” w starciu z Barceloną wystąpi Xabi Alonso – były zawodnik Realu, który doskonale zna wagę tego spotkania. Na barkach Hiszpana spoczywa ogromna presja, by przerwać fatalną passę z poprzedniego sezonu, kiedy to Real przegrał wszystkie cztery mecze z odwiecznym rywalem i zakończył rozgrywki bez trofeum.

W tym sezonie jednak role się odwróciły. Real prowadzi w tabeli z 24 punktami, Barcelona ma dwa mniej i coraz więcej problemów. Zespół Hansiego Flicka, mimo efektownego zwycięstwa 6:1 z Olympiakosem w Lidze Mistrzów, nie przekonuje stylem gry. Grecy do momentu kontrowersyjnego wykluczenia jednego z zawodników byli równorzędnym rywalem.

Trener Barcelony nie będzie mógł nawet poprowadzić drużyny z ławki – pauzuje po czerwonej kartce z Gironą. Na boisku zabraknie kilku kluczowych postaci, w tym Roberta Lewandowskiego, Raphinhi, Gaviego i Daniego Olmo. W bramce pojawi się Wojciech Szczęsny, który zastąpi kontuzjowanych Joana Garcię i Marca-Andre ter Stegena.

