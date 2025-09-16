Wszyscy znali go z zamiłowania do narciarstwa alpejskiego i biegowego, a w filmach często promował zdrowy, aktywny styl życia. Wpisywał się w wizerunek „naturalnego” i zdrowego człowieka, który ceni kontakt z przyrodą – co było też widoczne w jego działalności ekofilmskiej i zaangażowaniu w Sundance Institute.

W młodości Redford był utalentowanym sportowcem. Uczęszczał do Van Nuys High School w Kalifornii, gdzie był kolegą z klasy słynnego miotacza Don Drysdale’a. Bardzo lubił baseball, grał w niego z zamiłowania, ale nie ma jednoznacznych dowodów na to, że grali razem w szkolnej drużynie baseballowej, wiadomo, że obaj byli aktywni sportowo w tym samym czasie... Jak już jednak wspomnieliśmy: świetnie czuł się na nartach, ponoć też w pływalni. Jak pisze Los Angeles Times: "Przeglądając roczniki Van Nuys z lat 1952-1954 (Redford i Drysdale ukończyli szkołę w 1954 roku), aby zauważyć, że nie ma tam żadnych wzmianek o Redfordzie jako o zawodniku drużyny baseballowej, choć pojawia się wzmianka o jego występie w drużynie tenisowej."

Redford (urodzony 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica, Kalifornia) rozpoczął karierę artystyczną w teatrze, by później stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w amerykańskim kinie. Jego filmografia obejmuje takie klasyki jak Butch Cassidy i Sundance Kid, Żądło, Wszystko za życie oraz Trzy dni Kondora.

Za reżyserię filmu Ordinary People otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię, a w 2002 roku uhonorowano go Oscarem za całokształt twórczości. Po zakończeniu kariery aktorskiej w 2018 roku, Redford skupił się na działalności reżyserskiej, producenckiej i aktywizmie ekologicznym.