Sandra "Bad Girl" wprost o związku z Denisem Załęckim! Spotykali się z innymi parami

KH Bartosz Olszewski
2026-01-28 13:02

Ich związek do dziś budzi emocje. Denis Załęcki i Sandra "Bad Girl" Staniszewska szybko stali się najgorętszą parą polskich freak-fightów, a teraz dziewczyna opowiedziała wprost o związku z "Bad Boyem". Przyznała, że spotykali się z innymi parami, a Denis chciał przyglądać się, jak zabawiała się z innymi mężczyznami.

Denis Załęcki szybko stał się gwiazdą organizacji freak-fightowych, takich jak High League, Clout MMA i FAME MMA. Jego wybuchowy charakter i liczne konflikty, zarówno w klatce, jak i poza nią, regularnie przyciągały uwagę mediów i fanów. Mierzył się z takimi zawodnikami jak Artur Szpilka, Daniel Omielańczuk czy Mateusz "Don Diego" Kubiszyn. I choć przegrał wszystkie te walki, budził tyle emocji, że stał się jedną z największych gwiazd polskich freak-fightów. Na tyle, że do FAME MMA dołączyła jego dziewczyna - Sandra "Bad Girl" Staniszewska.

Tyle za walkę w FAME zarobi dziewczyna Denisa Załęckiego. „Bad Boy” zdradził szczegóły! Ogromna kwota

Denis Załęcki i Sandra Bad Girl Staniszewska
25 zdjęć

"Denis przyglądał się, jak zabawiam się z innymi"

23-letnia Sandra weszła do tego świata jako "Bad Girl" i również postanowiła spróbować swoich sił w klatce. Zyskała rozgłos jako partnerka "Bad Boya", choć szybko wyciągnięto jej wcześniejszą działalność w internecie, m.in. na transmisjach z innymi influencerami. Swój debiut w klatce zanotowała na gali FAME 25, gdzie w formule bokserskiej przegrała z Magdaleną Loskot. Mocno wspierał ją wtedy Załęcki.

Ich związek był równie burzliwy, co ich kariery. Para nie stroniła od kontrowersji, a ich relacja była szeroko komentowana, zwłaszcza w kontekście działalności Sandry na platformach dla dorosłych, co Denis publicznie akceptował. Otwarcie mówił o swoim liberalnym podejściu do związku, a teraz "Bad Girl" opowiedziała wprost, jak wyglądało to z jej strony.

Denis Załęcki jest prywatnie romantykiem? Wyjątkowe nagranie z randki „Bad Boya”. Jego dziewczyna ujawnia szczegóły

- Jak poznałam Denisa i byliśmy w związku, to spotykaliśmy się z innymi parami. Denis ma taki fetysz, a ja mówię: "Okej, ale z kobietą czy z facetem?". A on mówi, że z facetem, żeby ktoś po prostu się ze mną zabawiał, a on chce się przyglądać - zdradziła kontrowersyjna influencerka w podcaście "Baddiez Club".

- Jeśli chodzi o facetów, to on tylko obserwuje, a ja się z nimi zabawiam. A jeśli chcemy coś zrobić z kobietą, to czasami mu pozwolę. Ale tylko się zabawiać mną i może popatrzeć! - dodała Sandra. Ich zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki