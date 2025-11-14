Skandal na meczu Polska - Holandia. Nazwisko Nawrockiego niosło się po trybunach, Tusk obrażany

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-14 21:22

Trwa mecz Polska – Holandia na PGE Narodowym, który jest przedostatnim starciem w eliminacjach do mistrzostw świata. Atmosfera na trybunach jest niezwykle gorąca, ale nie tylko za sprawą sportowych emocji. Uwagę przykuły polityczne okrzyki kibiców, skierowane zarówno w stronę obecnego na stadionie prezydenta Karola Nawrockiego, jak i premiera Donalda Tuska.

  • Podczas meczu Polska-Holandia na PGE Narodowym, eliminacji do mistrzostw świata, polityka miesza się ze sportem.
  • Prezydent Karol Nawrocki został przywitany okrzykami, natomiast Donald Tusk stał się celem wulgarnych haseł.
  • Mimo politycznych emocji, Polacy zmarnowali szansę na bramkę, a mecz trwa. Czy sportowe emocje w końcu zwyciężą?

Prezydent na trybunach. Niespodziewane okrzyki kibiców

Mecz na PGE Narodowym to wydarzenie, które przyciągnęło nie tylko fanów piłki nożnej, ale również osoby ze świata polityki. Obecność na trybunach zapowiedział sam Karol Nawrocki, prezydent RP. Jak poinformował, na spotkanie w Warszawie udał się bezpośrednio po zakończeniu spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.

Jego obecność nie umknęła uwadze kibiców. W pewnym momencie z trybun dało się słyszeć głośne skandowanie: Karol Nawrocki, Karol Nawrocki! - niosło się po stadionie.

Przeczytaj także: Kadrowicze przyłapani przed meczem z Holandią. Z przodu Urban, z tyłu Lewandowski

Sam prezydent podkreślał, że obecność na ważnych wydarzeniach, także sportowych, jest naturalną częścią obowiązków osób publicznych. Zainteresowanie meczem przeszło wszelkie oczekiwania, a stawką są cenne punkty w eliminacjach do mundialu i rewanż za remis 1:1 w Rotterdamie.

Polityczne przyśpiewki i niewykorzystana szansa Zalewskiego

O ile Karol Nawrocki mógł liczyć na wsparcie trybun, o tyle zupełnie inne okrzyki skierowano pod adresem premiera Donalda Tuska. Kibice zaintonowali serię wulgarnych przyśpiewek wymierzonych w szefa rządu. Wśród nich pojawiło się również znane hasło, w którym fani zapowiadają, że jego "rząd obalą kibole".

Zobacz też: Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla kapitana!

Tymczasem na murawie emocje również sięgały zenitu od pierwszych minut. Biało-czerwoni mogli fantastycznie rozpocząć to spotkanie. Już na samym początku stuprocentową okazję na zdobycie bramki zmarnował Nicola Zalewski, co spotkało się z jękiem zawodu na trybunach PGE Narodowego. Mecz wciąż trwa, a kibice mają nadzieję, że sportowe emocje wezmą górę nad politycznymi.

Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia
64 zdjęcia
Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!”
QUIZ: Jak dobrze znasz Roberta Lewandowskiego?
Pytanie 1 z 13
Którego klubu wychowankiem jest "Lewy"?
Przeczytaj także:
Robert Lewandowski jest niekwestionowanym królem Narodowego. Wiemy, komu strzel…
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI
KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK