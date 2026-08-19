Słynny piłkarz ukarany przez 2 sądy dzień po dniu! Stracił prawo jazdy

Były piłkarz Manchesteru United Paul Scholes został ukarany przez dwa angielskie sądy.

Brytyjczyk stracił prawo jazdy na pół roku za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Do tego Scholes musi zapłacić podwójną karę finansową w wysokości 1472 funtów.

Paul Scholes podwójnie ukarany. Stracił prawo jazdy

Problemy z prawem 66-krotnego reprezentanta Anglii zaczęły się 14 listopada 2025 roku. Prowadząc swojego Mercedesa na drodze z ograniczeniem prędkości do 30 mil na godzinę (ok. 48 km/h), Paul Scholes został przyłapany na zbyt szybkiej jeździe. Sprawę pogorszył fakt, że zignorował późniejsze wezwania policji w tej sprawie. Mimo to, zaledwie kilka miesięcy później, 3 marca 2026 roku, sytuacja się powtórzyła. Tym razem za kierownicą Range Rovera ponownie przekroczył prędkość w strefie z takim samym ograniczeniem. Podczas drugiego incydentu były piłkarz przyznał się do winy.

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Sprawą zajęły się dwa sądy. Sąd w Bradford skazał go na grzywnę oraz odebranie prawa jazdy na okres sześciu miesięcy. Dzień później sąd w Manchesterze dołożył swoją karę. Na Scholesa nałożono dodatkową grzywnę finansową oraz sześć punktów karnych, co przypieczętowało jego los jako kierowcy. W sumie uznany piłkarz musi zapłacić 1472 funty, co w przeliczeniu daje kwotę około 7,5 tysiąca złotych.

Wiadomość o problemach Scholesa odbiła się szerokim echem w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Przez dwie dekady był on filarem Manchesteru United, z którym zdobył aż 11 tytułów mistrza Anglii i dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Polscy kibice mogą go pamiętać z meczu eliminacji do Euro 2000, kiedy to na stadionie Wembley strzelił Polsce trzy bramki, notując swojego jedynego hat-tricka w barwach drużyny narodowej. Anglia wygrała to spotkanie 3:1. Jego zasługi dla futbolu zostały docenione w 2008 roku, kiedy trafił do prestiżowej Galerii Chwały angielskiej piłki nożnej.

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Paul Scholes, the former Manchester United footballer, has been banned from driving for six months after racking up two driving convictions in the space of two days.The former midfielder, 51, was caught speeding in a Range Rover in March while on a late-night drive through… pic.twitter.com/G4Ga3yDMQ9— Telegraph Football (@TeleFootball) August 18, 2026