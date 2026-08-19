Słynny piłkarz ukarany przez 2 sądy dzień po dniu! Stracił prawo jazdy

- Były piłkarz Manchesteru United Paul Scholes został ukarany przez dwa angielskie sądy.
- Brytyjczyk stracił prawo jazdy na pół roku za przekroczenie dozwolonej prędkości.
- Do tego Scholes musi zapłacić podwójną karę finansową w wysokości 1472 funtów.
Paul Scholes podwójnie ukarany. Stracił prawo jazdy
Problemy z prawem 66-krotnego reprezentanta Anglii zaczęły się 14 listopada 2025 roku. Prowadząc swojego Mercedesa na drodze z ograniczeniem prędkości do 30 mil na godzinę (ok. 48 km/h), Paul Scholes został przyłapany na zbyt szybkiej jeździe. Sprawę pogorszył fakt, że zignorował późniejsze wezwania policji w tej sprawie. Mimo to, zaledwie kilka miesięcy później, 3 marca 2026 roku, sytuacja się powtórzyła. Tym razem za kierownicą Range Rovera ponownie przekroczył prędkość w strefie z takim samym ograniczeniem. Podczas drugiego incydentu były piłkarz przyznał się do winy.
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Sprawą zajęły się dwa sądy. Sąd w Bradford skazał go na grzywnę oraz odebranie prawa jazdy na okres sześciu miesięcy. Dzień później sąd w Manchesterze dołożył swoją karę. Na Scholesa nałożono dodatkową grzywnę finansową oraz sześć punktów karnych, co przypieczętowało jego los jako kierowcy. W sumie uznany piłkarz musi zapłacić 1472 funty, co w przeliczeniu daje kwotę około 7,5 tysiąca złotych.
Wiadomość o problemach Scholesa odbiła się szerokim echem w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Przez dwie dekady był on filarem Manchesteru United, z którym zdobył aż 11 tytułów mistrza Anglii i dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Polscy kibice mogą go pamiętać z meczu eliminacji do Euro 2000, kiedy to na stadionie Wembley strzelił Polsce trzy bramki, notując swojego jedynego hat-tricka w barwach drużyny narodowej. Anglia wygrała to spotkanie 3:1. Jego zasługi dla futbolu zostały docenione w 2008 roku, kiedy trafił do prestiżowej Galerii Chwały angielskiej piłki nożnej.