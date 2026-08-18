Piękna córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco wyszła za mąż! Pokazała zdjęcia ze ślubu

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-18 17:42

Córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco wyszła za mąż! 28-letnia Julia pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z pięknej uroczystości. To był ślub jak z bajki!

Słynny hokeista Mariusz Czerkawski i piękna aktorka Izabella Scorupco byli małżeństwem w latach 1996-1998. Krótko ale pozostają w bardzo dobrych relacjach, a owocem tego związku była córka Julia, która ma już 28 lat i wyrosła na prawdziwą piękność. 

Julia Scorupco przyszła na świat 15 września 1997 roku. Nie nie poszła w ślady rodziców, choć w młodości grała w koszykówkę. Ukończyła prestiżowy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, studiując medioznawstwo i socjologię. Dziś mieszka w Los Angeles i pracuje w branży PR – w agencji zajmującej się promocją największych hollywoodzkich gwiazd, filmów i koncertów.

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Jak zdradził Mariusz Czerkawski, Julia ciężko pracuje, jest ambitna i często podróżuje służbowo – choćby do Brazylii przy okazji promocji dużych hitów filmowych. Jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się podróżami, codziennością i rodzinnymi chwilami.

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W czerwcu 2025 roku media obiegła informacja o jej zaręczynach – Julia świętowała ten moment w gronie bliskich, m.in. w Santa Barbara. Mimo rozstania rodziców (Izabella i Mariusz rozwiedli się w 1998 roku, gdy Julia była malutka), utrzymuje bliskie relacje zarówno z matką, jak i z ojcem. Prowadzi spokojne, ale stylowe życie – z dala od fleszy, skupione na karierze i bliskich.

Teraz Julia Scorupco wyszła za mąż. Na ślubie oczywiście nie zabrakło jej słynnych rodziców. Uroczystość odbyła się wśród zieleni i drzew. Poniżej zdjęcia ze ślubu.

GALERIA: Piękna córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco wyszła za mąż

Mariusz Czerkawski i Izabella Scorupco. Na miniaturze uśmiechnięta Julia w dniu ślubu. O ceremonii czytaj w SE.
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