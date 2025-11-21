Smutne, co ostatnio przeszedł 57-letni Andrzej Gołota. Tak teraz wygląda legendarny bokser

Andrzej Gołota cały czas cieszy się popularnością

Andrzej Gołota co prawda nigdy nie zdobył mistrzowskiego pasa w zawodowym boksie (dwukrotnie w walce o mistrzostwo - zdaniem wielu komentatorów - zasłużył na zwycięstwo), ale i tak wśród polskich pięściarzy budził największe emocje. Ludzie zarywali noce, by z wypiekami na twarzach oglądać jego walki z Riddickiem Bowe'em, Mike'em Tysonem, Lennoxem Lewisem, Johnem Ruizem, Chrisem Byrdem czy Michaelem Grantem. Polacy kochali Andrzeja Gołotę, nawet gdy przegrywał. Do dziś "Andrew" cieszy się ogromną popularnością, co widac było choćby podczas ostatnich targów bokserskich w Kielcach. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie z mistrzem, wziąć autograf czy zamienić dwa słowa. Niestety to, co stało się potem, jest bardzo smutne.

Andrzej Gołota trafił do szpitala. Potem spotkaliśmy go na mieście

Prosto z targów bowiem Andrzej Gołota trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważny zabieg kardiologiczny. Na szczęście po kilku dniach opuścił placówkę, co potwierdziła rzeczniczka szpitala w rozmowie z "Super Expressem".

Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital

- poinformowała Anna Mazur-Kałuża z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Już po tym, gdy "Andrew" opuścił szpital, spotkaliśmy go na mieście, w Warszawie w towarzystwie żony - Marioli. Andrzej Gołota paradował w praktycznym polarze i widać było, że jest w dobrym humorze. W ostatnim czasie - co prawda - legendarny bokser wiele przeszedł, ale zupełnie tego po nim nie widać. Pięściarz jak na swoje 57 lat wygląda znakomicie. Mamy nadzieję, ze problemy ze zdrowiem są już za nim.

