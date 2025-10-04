Żona wspiera Andrzeja Gołotę po zabiegu kardiologicznym. Co to jest za miłość!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-04 5:19

Andrzej Gołota niedawno trafił do szpitala w Kielcach. Tam przeszedł zabieg kardiologiczny i po kilku dniach został wypisany. Słynny bokser chyba już czuje się znacznie lepiej. Spotkaliśmy go na mieście i wyglądał kwitnąco. Pewnie także dzięki temu, że po zabiegu wspiera go ukochana żona. Pięściarz może na nią liczyć w każdej sytuacji. To prawdziwa miłość!

  • Andrzej Gołota trafił do szpitala w Kielcach po targach bokserskich 19 września. Przeszedł zabieg kardiologiczny.
  • 25 września rzeczniczka szpitala potwierdziła wypisanie Gołoty ze szpitala, a kilka dni później bokser był widziany w Warszawie w towarzystwie żony, Marioli Gołoty.
  • Andrzej i Mariola Gołota poznali się w Chicago, a ich małżeństwo trwa już 35 lat, podczas których Mariola wspierała męża w karierze bokserskiej i życiu prywatnym.

Andrzej Gołota w szpitalu przeszedł zabieg kardiologiczny

Andrzej Gołota jeszcze 19 września uczestniczył w targach bokserskich w Kielcach. Niespodziewanie prosto stamtąd trafił do miejscowego szpitala, gdzie przeszedł zabieg kardiologiczny. Po kilku dniach hospitalizacji Andrzej Gołota został wypisany. - Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital - mówiła nam w czwartek, 25 września, Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Po kolejnych kilku dniach spotkaliśmy naszego legendarnego boksera na mieście, w Warszawie. "Andrew" spacerował po stolicy i załatwiał różne sprawy. Andrzej Gołota wyglądał świetnie. Patrząc na niego trudno uwierzyć w to, że niedawno wyszedł ze szpitala. Byłemu pięściarzowi towarzyszyła żona - Mariola Gołota, która - jak zawsze - wspierała męża. Ich długowieczna miłość może służyć za przykład dla wielu par. 

Wyciekło, jak wyglądała Mariola Gołota przed laty. Tak zmieniła się żona Andrzeja Gołoty

Andrzej Gołota i Mariola Gołota historia miłości

Mariola Gołota (z domu Babicz) poznała Andrzeja, gdy ten był już medalistą olimpijskim (wywalczył brązowy medal na IO w Seulu w 1988 roku). Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w Chicago, gdzie "Andrew" trenował na zgrupowaniu z naszą reprezentacją. Od razu trafiła go strzała Amora. Jak potem mówił, była to miłość od pierwszego wejrzenia. 

Poszliśmy wtedy do Magnolii na przedmieściach Chicago i cały wieczór przetańczyliśmy. A gdy powiedziałam Andrzejowi, że za miesiąc przyjadę do Polski, zaprosił mnie do siebie w Warszawie (...) Andrzej zawsze miał dobre serce. A to, że był niegrzecznym chłopcem, jeszcze bardziej mnie pociągało. Przecież ja miałam tylko 19 lat, gdy się poznaliśmy

- wspominała Mariola Gołota w rozmowie z "Vivą". Sama była zupełnie inna niż jej mąż. - Zawsze byłam grzeczną, dobrą uczennicą. Śpiewałam w chórze kościelnym. Miałam zaplanowany każdy dzień i nagle spotkałam Andrzeja. Gdyby nie on, miałabym nudne życie - stwierdziła w wywiadzie dla Interii. Mariola i Andrzej pobrali się niecały rok po pierwszym spotkaniu. Po ślubie on kontynuował karierę bokserską, a ona skończyła studia i założyła własną kancelarię adwokacką. Para ma dwójkę dzieci: córkę Alexandrę (34 l.) i syna Andrzeja (28 l.) Małżonkowie są już 35 lat po ślubie i nadal zawsze mogą na siebie liczyć. 

Czy Andrzej Gołota jest numerem 1 w polskiej historii wagi ciężki pomimo braku oficjalnego mistrza świata?
