Świat lekkoatletyki w szoku! Nie wróciła z treningu, miała dopiero 30 lat

Niedawno wygrała maraton

Jak podaje „The Sun”, zawodniczka zasłabła podczas treningu w pobliżu Addis Abeby. Trafiła do szpitala, lecz mimo udzielonej pomocy zmarła niedługo po przewiezieniu.

Alene miała za sobą najlepszy sezon w karierze – zwyciężyła w Stockholm Marathon 2025 z czasem 2:30:38, a kilka miesięcy wcześniej ustanowiła rekord życiowy w Mumbaju (2:29:34). W swojej karierze wygrała 12 z 27 biegów, w których startowała. Odnosiła sukcesy również w Meksyku, gdzie mieszkała przez pewien czas.

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje wielokrotny reprezentant Polski. Był mistrzem kraju. Przegrał walkę z chorobą

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Shewarge Alene, zwyciężczyni Stockholm Marathon 2025. (...) Miała 30 lat. Łączymy się myślami z jej rodziną i bliskimi” – przekazali organizatorzy maratonu w Sztokholmie.

ZOBACZ TEŻ: Tragedia na Targówku. Pożar pochłonął niemal wszystko. W ich ciuchach Julia Szeremeta zdobyła medal IO