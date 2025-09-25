Świat lekkoatletyki w szoku! Nie wróciła z treningu, miała dopiero 30 lat

Świat lekkoatletyki przeżywa żałobę po śmierci Shewarge Alene, 30-letniej etiopskiej biegaczki, która w maju triumfowała w maratonie w Sztokholmie.

Shewarge Alene nie żyje

Autor: Associated Press

Niedawno wygrała maraton

Jak podaje „The Sun”, zawodniczka zasłabła podczas treningu w pobliżu Addis Abeby. Trafiła do szpitala, lecz mimo udzielonej pomocy zmarła niedługo po przewiezieniu.

Alene miała za sobą najlepszy sezon w karierze – zwyciężyła w Stockholm Marathon 2025 z czasem 2:30:38, a kilka miesięcy wcześniej ustanowiła rekord życiowy w Mumbaju (2:29:34). W swojej karierze wygrała 12 z 27 biegów, w których startowała. Odnosiła sukcesy również w Meksyku, gdzie mieszkała przez pewien czas.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Shewarge Alene, zwyciężczyni Stockholm Marathon 2025. (...) Miała 30 lat. Łączymy się myślami z jej rodziną i bliskimi” – przekazali organizatorzy maratonu w Sztokholmie.

