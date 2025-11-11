Syn legendy muzyki brutalnie znokautowany na gali boksu! Sean Stewart padł jak kłoda, boli od samego patrzenia

Podczas gali Misfits Boxing, Sean zmierzył się z 27-letnim streamerem znanym jako BDave. Walka miała potrwać trzy rundy, ale wszystko skończyło się po zaledwie… piętnastu sekundach. Młodszy rywal zadał potężny cios w szczękę Stewarta, który chwilę później padł na deski i nie był w stanie kontynuować pojedynku. Dla organizacji był to najszybszy nokaut w historii.

Komentatorzy nazywali Seana "wojownikiem z sali treningowej" – podobno od dziecka trenował boks. Niestety, doświadczenie z siłowni nie wystarczyło, by poradzić sobie z dużo młodszym przeciwnikiem. Co ciekawe, jego ojciec, Rod Stewart, w tym czasie koncertował w Londynie i nie mógł oglądać występu syna na żywo. Mimo to nazwisko słynnego piosenkarza nie schodziło z ust komentatorów, którzy często przypominali widzom, że w ringu walczy "syn Roda Stewarta".

Sean Stewart to postać barwna i niejednoznaczna. Muzyk i celebryta, który sam przyznał, że bycie dzieckiem rockowej legendy bywa "przekleństwem i ciężarem". W ostatnich miesiącach zmagał się także z osobistymi problemami. W lutym sam zgłosił się na odwyk po interwencji rodziny. Leczył się w ekskluzywnym ośrodku Cliffside Malibu, znanym z tego, że terapie odbywają tam również gwiazdy Hollywood. Pobyt w tym miejscu kosztuje nawet 80 tysięcy dolarów miesięcznie, ale oferuje komfort – widok na ocean, prywatną siłownię, basen i terapię z końmi.

Syna Roda Stewarta walczy z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

Według bliskich, decyzja o leczeniu była dla Roda Stewarta powodem do dumy – jego syn wreszcie sam przyznał, że potrzebuje pomocy. Sean od lat walczy z uzależnieniem – jak wyznał, pierwszy kontakt z alkoholem i narkotykami miał już w wieku 13 lat, gdy chodził do Beverly Hills High School. Z czasem sięgał po coraz silniejsze substancje, w tym heroinę.

Choć życie Seana pełne jest wzlotów i upadków, wciąż stara się stanąć na nogi. Jeszcze w styczniu widziano go w znacznie lepszej formie – świętował 80. urodziny ojca na luksusowym jachcie wartym 150 milionów dolarów, w towarzystwie całej rodziny Stewarta.