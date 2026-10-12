Szymon Kołecki kończy 45 lat. Od olimpijskiego złota i afery po dwa pasy mistrzowskie w MMA

Szymon Kołecki, ikona polskiego sportu, obchodzi 45. urodziny, a jego niezwykła droga to opowieść o triumfach w dwóch ekstremalnie różnych dyscyplinach.

Od olimpijskiego złota w podnoszeniu ciężarów, przez walkę z kontuzjami i aferą dopingową, po zdobycie dwóch mistrzowskich pasów w świecie MMA.

Sprawdź, jak legenda ciężarów zdominowała klatkę i co sprawiło, że wciąż inspiruje jako podwójny mistrz w wieku 45 lat.

Z pomostu na sam szczyt. Blaski i cienie kariery sztangisty

Szymon Kołecki na światowej scenie sportowej zaistniał jako fenomen podnoszenia ciężarów. Już jako nastolatek bił rekordy, a jego talent eksplodował na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, gdzie sięgnął po srebrny medal. Osiem lat później, w Pekinie, zdobył upragnione złoto, choć na jego wręczenie musiał czekać z powodu dyskwalifikacji rywala przyłapanego na dopingu.

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Jego droga nie była jednak usłana różami. Jeszcze jako 16-latek został wplątany w aferę dopingową, co po latach tłumaczył jako nieświadome działanie osób trzecich.

Poważna kontuzja kręgosłupa na kilka lat wyłączyła go ze sportu, ale Kołecki dokonał wielkiego powrotu, zdobywając m.in. tytuł mistrza Europy w 2006 roku. Ostatecznie karierę sztangisty zakończył w 2012 roku, by na krótko zostać prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Nowy rozdział. Jak Kołecki zdominował świat MMA

Gdy wydawało się, że jego sportowa historia dobiegła końca, Kołecki w 2016 roku zaskoczył wszystkich, rozpoczynając karierę w mieszanych sztukach walki. Szybko udowodnił, że siła i determinacja z pomostu doskonale sprawdzają się w klatce. Jego debiut w KSW w walce z Mariuszem Pudzianowskim w 2019 roku był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim sporcie i zakończył się jego zwycięstwem.

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Po rozstaniu z największą polską organizacją, Kołecki związał się z federacją Babilon MMA, gdzie osiągnął historyczny sukces. Zdobył pasy mistrzowskie w dwóch kategoriach wagowych – półciężkiej i ciężkiej, stając się pierwszym podwójnym mistrzem w historii tej organizacji. Dziś, w wieku 45 lat, wciąż jest na sportowym szczycie, inspirując kolejne pokolenia swoją niezłomnością i wolą walki.

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