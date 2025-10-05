Tak Tomasz Hajto potraktował młodego kibica. Kibice podzieleni. Klasa czy obciach?

2025-10-05 13:34

Tomasz Hajto wziął udział w wyjątkowym meczu charytatywnym w Dębicy. Podczas spotkania zbierano pieniądze na szczytny cel, a wielokrotny i uznany reprezentant Polski był jednym z uczestników rywalizacji. W sieci w viralowym tempie rozeszło się wideo z podpisywania przez niego autografów. Te słowa do młodego kibica były szeroko komentowane w mediach społecznościowych.za\

Tomasz Hajto

i

  • Tomasz Hajto pojawił się na meczu charytatywnym w Dębicy
  • W sieci pojawiło się wideo, jak zwrócił uwagę jednemu z młodszych kibiców
  • Kibice są podzieleni w związku z jego reakcją. Czy zachował się słusznie?

Tak Tomasz Hajto potraktował młodego kibica [WIDEO]

W sobotę, 4 października odbył się wielki mecz charytatywny w Dębicy. Ekipa Kanał Sportowy All Stars z udziałem wielu reprezentantów Polski zmierzyła się z zespołem Dębica Legends. Drużyna popularnego kanału YouTube'owego wygrała spotkanie 5:3. Na boisku pojawili się m.in. Jakub Błaszczykowski, Sławomir Peszko, Marcin Wasilewski czy Tomasz Hajto. Wideo z udziałem tego ostatniego stało się viralem w sieci.

Tomasz Hajto, jak i wielu uczestników meczu, pojawiło się pod trybunami, by rozdać podpisy dla młodych i starszych fanów futbolu. Nagranie z udziałem byłego piłkarza Schalke 04 Gelsenkirchen rozeszło się szerokim echem. Jeden z kibiców miał krzyczeć po nazwisku do zawodnika, a ten zwrócił mu poważnie uwagę.

- Ja mam 53 lata, a Ty do mnie Hajto krzyczysz. Może panie Hajto? A jak już Tomek powiesz, to będzie okej – powiedział Tomasz Hajto.

Internauci podzieleni po zachowaniu Tomasza Hajty

Kibice podzielili się w komentarzach, zastanawiając się i dyskutując, czy reakcja Tomasza Hajty była słuszna, czy też nie.

- Co tu kontrowersyjnego? Dobrze Tomek powiedział – napisał jeden z kibiców. - Bardzo dobrze powiedział. Szacunek dla starszych dla dzieci i młodzieży to abstrakcja. Skoro rodzice ich nie nauczyli to ulica ich nauczy. Choć i w to powątpiewam. - dodał kolejny.

Z drugiej strony część fanów uważała, że zachowanie byłego reprezentanta Polski było nie na miejscu. - Ale burak – napisał jeden z kibiców, a podobnych komentarzy w podobnym tonie było wiele. Zdecydowana większość internautów przyznała mu jednak rację!

