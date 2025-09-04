Tak Wielki Bu skomentował wizytę Nawrockiego u Trumpa. Co za zdjęcie prezydenta

Mateusz Sobiecki
2025-09-04 19:46

Patryk „Wielki Bu” Masiak skomentował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wizytę prezydenta RP Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych u Donalda Trumpa. Obu prezydentom humory dopisywały, więc i w żartobliwy ton uderzył popularny freak-fighter, a prywatnie znajomy Karola Nawrockiego. To zdjęcie rozbawiło internautów.

Karol Nawrocki i Wielki Bu

i

Autor: X/ Archiwum prywatne

Karol Nawrocki w USA. Wyjątkowy prezent od Donalda Trumpa

Zakończyła się wizyta prezydenta RP Karola Nawrockiego u prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Głowa USA  podczas środowego spotkania podarowała prezydentowi RP ich wspólne zdjęcie z poprzedniej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Na plakacie umieszczono napis „You will win”.

Prezydent Nawrocki w środę złożył wizytę w Waszyngtonie, w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Nawrocki otrzymał podarunek od amerykańskiego przywódcy. „Prezydenci Polski Karol Nawrocki i USA Donald Trump w Białym Domu. Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu. Plakat jest podarunkiem od prezydenta USA dla Karola Nawrockiego” - przekazała we wpisie na platformie X KPRP.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA – deklaracje i dalsze oczekiwania

Do wpisu dołączono zdjęcie prezydentów Polski i USA, którzy trzymają ich wspólne zdjęcie z pierwszej wizyty Nawrockiego w Białym Domu na początku maja br., czyli w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce. Na zdjęciu widnieje napis „You will win”.

Karol Nawrocki , boks
9 zdjęć

Wielki Bu skomentował wizytę prezydenta Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki udał się już w kolejne podróże, ale wciąż to spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem jest komentowane najszerzej. Co ciekawe, na zabawny komentarz zdecydował się także Patryk „Wielki Bu” Masiak.

W trakcie kampanii prezydenckiej to właśnie znajomość z nim była najczęściej krytykowana przez jego największego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego.

„Wielki Bu” zdecydował się opublikować w swoich mediach społecznościowych rozbrajające zdjęcie. Była to przerobiona fotografia Donalda Trumpa z... szalikiem Lechii Gdańsk. - Po jednym dniu Karola w USA – napisał żartobliwie. Lechia Gdańsk to oczywiście ulubiony klub prezydenta RP.

Donald Trump w szaliku Lechii Gdańsk

i

Autor: Wielki Bu/ Instagram Donald Trump w szaliku Lechii Gdańsk
KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP
LECHIA GDAŃSK