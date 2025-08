Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17.00. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

O bohaterach tamtych dni pamięta Maciej Sulęcki, czyli jeden z najlepszych polskich pięściarzy XXI wieku. "Striczu" to były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wagach średniej i super średniej. Warszawiak z krwi i kości już kilkanaście lat temu wytatuował sobie na ciele motywy nawiązujące właśnie do Powstania Warszawskiego.

Maciej Sulęcki o patriotyzmie: Jestem Polakiem, jestem patriotą, nigdy się nie wyrzeknę polskości. Jak będzie wojna, to lecę pierwszy

- Czasy są bardzo ciężkie. Wiele osób mnie pyta, czy jestem pasjonatem historii. Odpowiadam, że nie, ale jestem Polakiem, jestem patriotą, nigdy się nie wyrzeknę polskości. Jak będzie wojna, to lecę pierwszy. Ale mówić sobie można, wojna jest czymś strasznym, czego nawet sobie nie wyobrażamy. Wiele osób mówi, że coś zrobi, a gdy przychodzi pewna sytuacja, to nagle się wycofują. Ja za Polskę będę walczył, na razie walczę na ringu, mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć w polu - zaznaczył Sulęcki w rozmowie z wp.pl w 2015 roku.

Sulęcki co roku, jeśli tylko jest w Warszawie, wybiera się do centrum i wraz z wieloma tysiącami ludzi o godzinie 17.00 oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W piątek było podobnie.

"Dzisiaj przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednej z najtragiczniejszych a zarazem najbardziej heroicznych kart historii naszego kraju 🇵🇱Cześć i chwała Bohaterom" - napisał Sulęcki na Instagramie.

Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? 1 sieprnia 1944 r. 1 września 1939 r. 8 maja 1945 r. Następne pytanie