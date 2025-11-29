To dla niej porzucił Puchar Świata. Piękna żona Stefana Krafta wkrótce urodzi dziecko

Stefan Kraft wycofał się z PŚ w Ruce! Jego żona lada moment będzie rodzić

Stefan Kraft należy do jednych z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. W swojej karierze zostawał już mistrzem świata w lotach, mistrzem świata w skokach, czy mistrzem olimpijskim (choć jedynie w drużynie, co nie jest bez znaczenia). Ma na koncie trzy Kryształowe Kule (jedną więcej od Stocha, ale jedną mniej od Małysza), a także może pochwalić się niebywałym wynikiem 46. wygranych w konkursach Pucharu Świata. To więcej od wspomnianych Stocha i Małysza o 3 triumfy oraz tyle samo, ile zdobył Mati Nykanen. Patrząc na świetną formę Krafta na początku tego sezonu można spodziewać się, że przypuści on atak na absolutnego rekordzistę – Gregora Schlierenzauera, który wygrał 53. konkursy PŚ.

Kraft mógł odskoczyć od Nykanena i zmniejszyć stratę do swojego rodaka już w środę w Falun, ale w trudno wytłumaczalny sposób popsuł drugi skok na skoczni dużej i nie utrzymał prowadzenia, jakie miał po pierwszej serii. Na kolejną szansę, żeby dorzucić 47. zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata, Stefan Kraft będzie musiał poczekać więc trochę dłużej – wszystko dlatego, że wycofał się z konkursów w Ruce, które zostaną rozegrane już w nadchodzący weekend. Wybitny Austriak ma jednak ku temu bardzo dobry powód – oczekuje narodzin dziecka.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Kim jest żona Stefana Krafta? Piękna Marisa Kraft wykonuje ważny i potrzebny zawód

Stefan Kraft postanowił poświęcić wspomniane konkursy, by być przy swojej ukochanej żonie Marisie. Para jest ze sobą już od kilkunastu lat, ale pobrała się... dopiero trzy lata temu! Teraz przyszedł czas na kolejny krok w budowaniu rodziny – Stefan i Marisa Kraftowie spodziewają się dziecka, a poród ma odbyć się właśnie w najbliższych dniach. Trudno się dziwić, że Kraft postanowił poświęcić starty w Pucharze Świata, by być przy ukochanej w tak wyjątkowej chwili. Co więcej, w tym sezonie dość niespotykanie między jednym a drugim weekendem z zawodami odbyły się także dwa konkursy w tygodniu. Opuszczenie konkursów w Ruce to okazja do lekkie odpoczynku po pięciu konkursach w 6 dni, a zarządzanie zmęczeniem może mieć kluczowe znaczenie w sezonie olimpijskim. Kraft na pewno marzy o indywidualnym medalu tej imprezy, którego w przeciwieństwie do Małysza i Stocha nie ma.

Marisa Kraft to rówieśniczka swojego ukochanego męża – oboje w tym roku skończyli 32 lata – ale w przeciwieństwie do niego nie jest związana ze sportem, a przynajmniej nie zawodowo. Żona Stefana Krafta podjęła się w życiu niezwykle potrzebnego i wymagającego zajęcia, jest pielęgniarką, a przy tym również uczy młode kandydatki do tego zawodu. Na początku 2023 roku pochwaliła się zdobyciem tytułu magistra.

W galerii poniżej zobaczycie zdjęcia pięknej żony Stefana Krafta: