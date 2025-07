To Iga Świątek wyciągnęła Jannika Sinnera do tańca! Nieznane kulisy Balu Mistrzów Wimbledonu

Wimbledon 2025 został tradycyjnie zwieńczony Balem Mistrzów Wimbledonu, którego kulminacyjnym momentem był taniec Igi Świątek i Jannika Sinnera - mistrzów singlowych turniejów kobiet i mężczyzn. Okazuje się, że do tej wyjątkowej chwili mogło nie dojść, gdyby nie polska tenisistka! Włoch zdradził w rozmowie z BBC Sport, że to Iga wyciągnęła go do tańca.