To ona skradła El Clasico. 51-letnia Penelope Cruz wciąż zachwyca! Tak zmieniała się przez lata

El Clasico to mecz, który rozbudza wyobraźnię. Starcia Realu Madryt i FC Barcelony od lat budzą emocje na całym świecie. Także ze względu na burzliwą historię, jest to coś więcej niż mecz odwiecznych rywali. Nic dziwnego, że przyciągają największe gwiazdy. Nie inaczej było w pierwszym El Clasico tego sezonu. Na legendarnym Santiago Bernabeu w Madrycie pojawiła się między innymi Penelope Cruz! Gdy tylko kamera wyłapała ją na trybunach, po stadionie przeszła wymowna wrzawa.

51-letnia Penelope Cruz skradła El Clasico. Tak się zmieniała

Komentujący to spotkanie na antenie Eleven Sports Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak początkowo aż zaniemówili. Na stadionowych monitorkach nie byli pewni, czy dobrze rozpoznali słynną aktorkę. Z potwierdzeniem przyszedł siedzący blisko nich... Sami Khedira, były piłkarz Realu, który komentował El Clasico dla innej telewizji.

"Moim zdaniem to jest najważniejszy obrazek tego Klasyku. Chabiniok zaniemówił. Vicky Cristina Barcelona. #LaZabawa" -napisał Święcicki już po meczu na portalu X.

Po raz kolejny nawiązał do filmu Woody'ego Allena "Vicky Cristina Barcelona", za który Penelope Cruz otrzymała Oscara w 2009 roku. 51-latka jest jedną z najsłynniejszych aktorek na świecie, a karierę rozpoczęła już w wieku 18 lat. W tym czasie wystąpiła w filmach takich jak: "Otwórz oczy", "Kobieta na topie", "Vanilla Sky", "Volver", "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Adwokat" czy też "Morderstwo w Orient Expressie". W powyższej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Penelope Cruz na przestrzeni lat.