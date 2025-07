Pika pracowała w TVP Sport siedem lat. ""We wrześniu (2024 roku, red.) podjęłam decyzję o zawieszeniu współpracy z TVP Sport, a pod koniec roku zdecydowałam się ją zakończyć. Jako że mam tutaj wielu fanów sportu, postanowiłam się z Wami tym podzielić, bo była to bardzo ważna część mojego życia. Jest to moja decyzja, podyktowana chęcią zmiany. Praca w telewizji, praca na żywo, przy wydarzeniach generujących emocje, to była dla mnie świetna szkoła, nie tylko dziennikarstwa. Wychodzenie ze strefy komfortu, oswajanie stresu, adrenaliny, budowanie pewności siebie… To wszystko ze sobą z tej pracy wynoszę i idę dalej! Jestem wdzięczna za szansę jaką dostałam i za ludzi, z którymi mogłam pracować. Będę zawsze Was dobrze wspominać i trzymać za wszystkich mocno kciuki! P.S. praca w praktycznie męskiej redakcji to solidna dawka humoru i śmiechu, polecam" - napisała w styczniu na swoim profilu na Instagramie.

Aleksandra Pika zachwyca. "Bogini, piękna kobieta"

Choć Pika nie pracuje już w TVP Sport, to internauci, którzy trafili na jej profil w czasach dziennikarskiej przygody, nadal ją obserwują. I nadal zachwycają się jej urodą. Najlepszym przykładem jest ostatni post zamieszczony przez Pikę. Pochwaliła się w nim, że spędziła urodziny we Włoszech, a dokładniej w Capri. "Birthday girl in Capri 🍋🎂 Nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszego miejsca na urodziny 💛" - napisała, a pod postem od razu pojawiło się wiele miłych komentarzy. "STO LAT BOGINI😘😘😘", "Piękna kobieta", "Ola zachwycasz", "Ale widoczki 🔥😀" - to tylko kilka przykładów.