Tomasz Adamek nagle zaczął tańczyć. Dzikie ruchy mistrza boksu! Szalał do tej piosenki

Tomasz Adamek wraca do ringu. Popularny „Góral” stoczy kolejną walkę na gali FAME 27 w Gliwicach na początku września z Roberto Soldiciem, byłym podwójnym mistrzem KSW. Adamek przygotowuje się do starcia w Świeradowie-Zdrój. Atmosfera jest znakomita. Pięściarz opublikował na swoim Instagramie wideo z dzikich pląsów w ringu. Do jakiej piosenki szalał?

i Autor: Materiały prasowe FAME MMA Roberto Soldić - Tomasz Adamek