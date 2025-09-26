Tragiczne wieści z Francji. Nie żyje polska olimpijka, miała tylko 62 lata

Dorota Tlałka-Mogore przyszła na świat 27 kwietnia 1963 roku w Zakopanem. Była jedną z niezwykłych bliźniaczek – wraz z siostrą Małgorzatą dorastała w rodzinie, w której sport był codziennością. Ojciec, Jan, wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w łyżwiarstwie szybkim, a mama, Włada, reprezentowała kraj w biegach narciarskich. Dorota od najmłodszych lat próbowała różnych dyscyplin – jeździła na łyżwach, trenowała narciarstwo – jednak to właśnie narciarstwo alpejskie stało się jej największą pasją, której całkowicie oddała się już jako dwunastolatka.

Najpierw Polska, potem Francja

Jej kariera szybko nabrała tempa. Najpierw reprezentowała Polskę, później – po zmianie obywatelstwa – Francję. W Pucharze Świata osiągała świetne wyniki, a szczególnie zapisała się w pamięci kibiców, gdy w sezonie 1984/85 odniosła swoje jedyne, ale wyjątkowe zwycięstwo – w slalomie w Madonna di Campiglio. Startowała także na igrzyskach olimpijskich: w 1984 roku w Sarajewie w barwach Polski oraz w 1988 w Calgary już jako zawodniczka reprezentacji Francji. To właśnie tam zajęła znakomite 8. miejsce w slalomie, udowadniając, że należy do ścisłej światowej czołówki.

Po przeprowadzce do Francji Dorota i jej siostra wyszły za mąż za braci Mogore, a w 1986 roku otrzymały obywatelstwo francuskie. Choć karierę zakończyła w 1989 roku, jej nazwisko na trwałe zapisało się w historii narciarstwa alpejskiego. Była jedną z pierwszych Polek, które regularnie walczyły z najlepszymi zawodniczkami świata, i pozostaje symbolem determinacji, talentu oraz inspiracją dla kolejnych pokoleń. Dziś wspominamy Dorotę nie tylko jako wielką sportsmenkę, ale także jako osobę, która całym sercem poświęciła się swojej pasji.

Tragiczne informacje dotarły z Francji. W wieku 62 lat zmarła olimpijka z Sarajewa (1984, w barwach Polski) i Calgary (1988, w barwach Francji) Dorota Tlałka-Mogore. O jej śmierci poinformowała siostra Małgorzata.Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/AnsxMaHeUg— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) September 26, 2025