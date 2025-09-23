Turecki siatkarz ma żonę Polkę. W ćwierćfinale MŚ zagra z Polską. Oto piękna Maja

Reprezentacja Polski siatkarzy jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Na jej drodze do półfinału stoi jednak rewelacja turnieju - Turcja. Drużyna znad Bosforu sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając zmagania w grupie z kompletem zwycięstw (3:0 z Japonią, 3:1 z Libią i 3:0 z Kanadą). Później Turcy poszli za ciosem w 1/8 finału i pewnie wygrali z Holandią 3:1. Teraz na ich drodze stoi potęga z Polski, a mecz w ćwierćfinale ma wyjątkowe znaczenie dla Murata Yenipazara i jego żony Mai.

MŚ siatkarzy: O której ćwierćfinał Polska – Turcja? Kiedy grają Polacy?

Polska - Turcja: Murat Yenipazar ma żonę Polkę, Maję

Yenipazar to 32-letni rozgrywający i kapitan reprezentacji Turcji. Jest prawdziwym liderem drużyny, która zachwyca na MŚ. Jego relacja z Mają rozpoczęła się w 2020 roku. Para poznała się przez media społecznościowe tuż przed pandemią. W dużej mierze połączyła ich siatkówka - Maja Yenipazar (z domu Kaczmarek) też jest siatkarką i gra na pozycji przyjmującej.

Początkowo niewinna relacja szybko przybrała na sile, a w lipcu zeszłego roku zakochani wzięli ślub. Grająca w Turcji Polka przyjęła nazwisko męża. "Maja jak Maya, tylko że przez J" - przedstawia się wszystkim zagranicznym kibicom w mediach społecznościowych. Dla niej ćwierćfinał Polska - Turcja będzie wyjątkowy, tym bardziej że dzień przed meczem jej mąż obchodził urodziny!

"Moja ulubiona osoba ma dziś urodziny! Kocham cię bardziej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że twoje jedno marzenie się spełni" - napisała dość tajemniczo Maja Yenipazar na Instastory.

Kapitan reprezentacji Turcji ma "w połowie polskie serce"

Sam Yenipazar nie ukrywa, że mecz z Polską jest dla niego szczególny. - Moja żona jest Polką i zawsze powtarzam, że mam serce w połowie polskie - mówił przed ćwierćfinałem, cytowany przez obecnego na Filipinach Arkadiusza Dudziaka z WP SportoweFakty.

- Zawsze bardzo się emocjonuję, kiedy ktoś pyta mnie o Polskę. Kocham wasz kraj i ludzi. Są bardzo inteligentni, wyedukowani, podziwiam, jak radzą sobie w trudnych momentach. To silny naród. Nie mogę powiedzieć nic złego o Polakach - dodał zapytany o nasz kraj, w którym spędził sezon 2022/23, grając w Barkomie-Każanach Lwów. Turek da jednak z siebie wszystko, aby pokonać Biało-Czerwonych i awansować do półfinału MŚ, w czym wspiera go także polska żona.