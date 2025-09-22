Polska siatkarka po MŚ wygrzewała się na wakacjach. Bikini zastąpiło strój reprezentacji

2025-09-22 18:35

Polskie siatkarki zakończyły długi sezon ćwierćfinałem mistrzostw świata. Po turnieju w Tajlandii mogły wreszcie solidnie odpocząć, na co zdecydowała się choćby Julita Piasecka. Piękna przyjmująca podzieliła się w mediach społecznościowych wakacyjnymi zdjęciami, na których błyszczała w bikini.

Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła sezon 2025 z brązowym medalem Ligi Narodów i ćwierćfinałem mistrzostw świata. W walce o półfinał Biało-Czerwone poległy z późniejszymi mistrzyniami - Włoszkami. Ważną częścią drużyny była w tym roku Julita Piasecka, która do samego końca była w kadrze Stefano Lavariniego. Po długim i męczącym sezonie zakończonym w Tajlandii, niespełna 23-latka - urodziny będzie obchodzić 25 września - wreszcie mogła udać się na zasłużone wakacje.

Julita Piasecka po MŚ zamieniła dres na bikini

W nowym sezonie Piasecka będzie zawodniczką mistrzowskiego KS DevelopRes Rzeszów, do którego przeniosła się z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Z tym zespołem wywalczyła Superpuchar Polski, a świetne występy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski, w której utalentowana przyjmująca pokazała się szerszej publiczności. Zanim jednak zademonstruje swoje umiejętności w Rzeszowie, korzystała z wolnych chwil.

Julita Piasecka
Po zakończeniu MŚ w mediach społecznościowych Piaseckiej pojawiło się sporo zdjęć z wakacji. Siatkarka ma zresztą wielu fanów (jej profil na Instagramie obserwuje ponad 33 tysiące użytkowników), którzy wpadli w zachwyt. Fotografie z plaży zgromadziły tysiące polubień i setki komentarzy pełne komplementów. Jeszcze 22-letnia przyjmująca postanowiła bowiem na dobre wygrzać się przed powrotem do Polski i treningów w klubie, a na wyjeździe jej ulubionym strojem były różne bikini popularnej polskiej marki. Piasecka miała bowiem do wyboru jedno- i dwuczęściowe stroje kąpielowe. Jej zdjęciami zachwycały się też koleżanki z reprezentacji - między innymi Martyna Czyrniańska i Justyna Łysiak.

Siatkarka, która mogła zostać modelką

Już po powrocie do kraju siatkarka pokazała zdjęcia z sesji dla jednego ze sponsorów. To dla niej miły dodatek do gry w siatkówkę, bo w przeszłości niewiele brakowało, a zostałaby modelką na pełen etat!

Byłam nawet w Paryżu i dołączyłam do fajnej agencji w Polsce, miałam też dołączyć do agencji w Paryżu. Jednak to był ten moment, gdy przechodziłam do Szczyrku i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam. Ale około pół roku działałam i miałam nawet duże szanse, propozycje - wspominała Piasecka nastoletnie czasy w jednym z wywiadów. Dziś z pewnością nie żałuje, że postawiła na siatkówkę.

