Kiedyś Anna Werblińska, teraz Julita Piasecka? Piękna siatkarka skrada serca kibiców

Julita Piasecka znakomicie wykorzystała ten rok w reprezentacji Polski. W rozgrywkach Ligi Narodów była ważną częścią drużyny, która wywalczyła brązowy medal. Utalentowana przyjmująca potwierdziła swoje możliwości w meczach o stawkę i pokazała się szerszej publiczności, a co najważniejsze - przekonała do siebie Stefano Lavariniego. Włoski selekcjoner polskich siatkarek postawił na 22-latkę także podczas mistrzostw świata, pomijając choćby dobrze znaną z poprzednich lat Olivię Różański. Piasecka poleciała do Tajlandii ku uciesze sporej części kibiców.

Polska siatkarka miała zostać modelką. Zrezygnowała dla sportu. Julita Piasecka zachwyca

Julita Piasecka: nowa Anna Werblińska?

Oglądanie niespełna 23-letniej przyjmującej w akcji u wielu kibiców może przywołać wspomnienia z czasów gry Anny Werblińskiej (wcześniej Barańskiej). Kilkanaście lat temu była to prawdziwa gwiazda reprezentacji Polski, która zachwycała nie tylko siatkarskimi umiejętnościami, o czym świadczy chociażby głośna sesja w "Playboyu". Werblińska była stałą bywalczynią wszelkich rankingów miss siatkówki i do dziś szerokie grono fanów darzy ją ciepłymi wspomnieniami.

Piasecka, podobnie jak jej utytułowana poprzedniczka, gra na pozycji przyjmującej i zachwyca na parkiecie także urodą. Zresztą niewiele brakowało, a piękna blondynka zostałaby modelką na pełen etat!

Porzuciła modeling dla siatkówki

- Byłam nawet w Paryżu i dołączyłam do fajnej agencji w Polsce, miałam też dołączyć do agencji w Paryżu. Jednak to był ten moment, gdy przechodziłam do Szczyrku i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam. Ale około pół roku działałam i miałam nawet duże szanse, propozycje - Piasecka wspominała nastoletnie czasy w wywiadzie dla strony tauronliga.pl w 2023 roku.

Modelingowe zacięcie pozostało jej do dziś. Siatkarka chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a przed aparatem czuje się jak ryba w wodzie. Efekty można podziwiać na przykład w jej mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją ponad 30 tysięcy użytkowników. W nowym sezonie Piasecka będzie zawodniczką mistrzowskiego Developresu Rzeszów.

