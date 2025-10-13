TVP odpierało atak podczas Litwa – Polska. To nie był pierwszy raz! Ujawniono szczegóły

Mecz Litwa – Polska cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród kibiców. Nikt jednak nie wiedział, jak wielką walkę o prawidłowy przebieg transmisji toczyło TVP Sport. Podczas spotkania eliminacji mistrzostw świata Telewizja Polska walczyła z „obcą ingerencją w łącza satelitarne”. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jakub Kwiatkowski... nie był to pierwszy raz!

Litwa – Polska: Poważny atak! Próbowano zakłócić transmisję

Podczas niedzielnego meczu eliminacji mistrzostw świata Litwa – Polska w Kownie (0:2) doszło do próby zakłócenia transmisji telewizyjnej – potwierdził w rozmowie z PAP dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. „Zwiększyliśmy moc sygnału i ich zepchnęliśmy” – powiedział. Telewizja Polska już w trakcie spotkania poinformowała, że operator satelitarny Eutelsat wykrył „obcą ingerencję w łącza satelitarne”, co mogło spowodować zakłócenia lub przerwy w relacji.

W tym czasie trwały działania mające na celu zabezpieczenie transmisji. – Ktoś, nie wiemy kto i skąd, próbował wbić się w naszą częstotliwość na satelicie. Była taka, mówiąc kolokwialnie, przepychanka, kto jest silniejszy. Zwiększyliśmy moc sygnału i ich zepchnęliśmy. W przerwie meczu nam odpuścili – relacjonował Kwiatkowski.

Litwa – Polska: Jest komunikat policji ws. wtargnięcia kibica. Ile miał promili?

Według szefa TVP Sport, próba zakłócenia rozpoczęła się jeszcze przed godz. 19 czasu miejscowego, czyli około trzech godzin przed pierwszym gwizdkiem. – Chcieliśmy mieć jasny komunikat od Eutelsatu, żeby nikt nie zarzucił nam robienia zamieszania. Nie wiemy, kto za tym stał. Eutelsat też nie wie – dodał.

Kolejne ataki na TVP Sport. Tak poważnej próby jeszcze nie było!

Kwiatkowski przyznał, że podobne incydenty zdarzają się coraz częściej, ale tak poważnej próby zakłócenia jeszcze nie było. – Na szczęście mieliśmy własny wóz transmisyjny i pełną obsługę w Kownie, więc udało się sytuację opanować. Należą się podziękowania dla całego zespołu za sprawne przeprowadzenie transmisji – podkreślił.

Ostatecznie widzowie mogli obejrzeć mecz bez żadnych przerw. Polska pokonała Litwę 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego.

