Litwa – Polska: Jest komunikat policji ws. wtargnięcia kibica. Ile miał promili?

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-13 12:51

Mecz Litwa – Polska przebiegł bez większych incydentów. Choć fani z naszego kraju odpalili race i podpalili serpentyny, to policja informuje o spokojnym przebiegu imprezy masowej. Odnotowano jedynie pojedyncze incydenty. Jednym z nich było wtargnięcie kibica na murawę. Policja zdradziła, ile miał promili w wydychanym powietrzu!

Polska - Litwa: Świętowanie wygranej

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Polska - Litwa: Świętowanie wygranej
  • Reprezentacja Polski wygrała z Litwą w Kownie 2:0 po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego
  • Policja w oficjalnym komunikacie poinformowała o pojedynczych incydentach związanych z meczem
  • Przed meczem na murawę próbował wtargnąć kibic z polską flagą
  • Litewskie służby zdradziły, ile promili alkoholu miał w wydychanym powietrzu

Litwa – Polska: Jest oficjalny komunikat policji

Niedzielny mecz Litwa – Polska w Kownie przebiegł spokojnie i bez poważniejszych incydentów – poinformowała w poniedziałek litewska policja. Porządek publiczny nie został zakłócony, a odnotowano jedynie kilka drobnych wykroczeń.

Według komunikatu policji, po spotkaniu kibice spokojnie się rozeszli, nie zgłoszono żadnych poważnych naruszeń. W dniu meczu funkcjonariusze odnotowali m.in. przypadek niezapłacenia w sklepie za alkohol, interweniowali wobec mężczyzny z urazem głowy, który – jak twierdził – sam upadł.

Polska pojedzie na mundial? Scenariusze awansu na mistrzostwa świata 2026

Polska - Litwa: Świętowanie wygranej
64 zdjęcia

Kibic wtargnął na boisko. Ile miał promili w wydychanym powietrzu?

Przed spotkaniem jeden z kibiców wtargnął na murawę, mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Inny zasłabł i został wyniesiony przez służby medyczne. Policja odnotowała również pojedyncze zgłoszenie dotyczące hałasu w hotelu.

Do Kowna przyjechało kilka tysięcy polskich kibiców. Bezpieczeństwa na stadionie i w mieście pilnowała policja, żandarmeria wojskowa oraz członkowie Związku Strzelców. Kibice z Polski byli oddzieleni na trybunach, a przy wejściu na stadion obowiązywała kontrola tożsamości i biletów.

Donald Tusk bezlitośnie obrażany przez kibiców na Litwa – Polska. To była jego jedyna reakcja [GALERIA]

Spotkanie eliminacji mistrzostw świata zakończyło się zwycięstwem Polski 2:0. Biało-czerwoni praktycznie zapewnili sobie udział w barażach, a Litwa straciła szanse na awans.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum
Pytanie 1 z 20
Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to...
Wojciech Szczęsny
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MUNDIAL 2026
ELIMINACJE MŚ
LITWA POLSKA