Litwa – Polska: Jest komunikat policji ws. wtargnięcia kibica. Ile miał promili?

Reprezentacja Polski wygrała z Litwą w Kownie 2:0 po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego

Policja w oficjalnym komunikacie poinformowała o pojedynczych incydentach związanych z meczem

Przed meczem na murawę próbował wtargnąć kibic z polską flagą

Litewskie służby zdradziły, ile promili alkoholu miał w wydychanym powietrzu

Litwa – Polska: Jest oficjalny komunikat policji

Niedzielny mecz Litwa – Polska w Kownie przebiegł spokojnie i bez poważniejszych incydentów – poinformowała w poniedziałek litewska policja. Porządek publiczny nie został zakłócony, a odnotowano jedynie kilka drobnych wykroczeń.

Według komunikatu policji, po spotkaniu kibice spokojnie się rozeszli, nie zgłoszono żadnych poważnych naruszeń. W dniu meczu funkcjonariusze odnotowali m.in. przypadek niezapłacenia w sklepie za alkohol, interweniowali wobec mężczyzny z urazem głowy, który – jak twierdził – sam upadł.

Kibic wtargnął na boisko. Ile miał promili w wydychanym powietrzu?

Przed spotkaniem jeden z kibiców wtargnął na murawę, mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Inny zasłabł i został wyniesiony przez służby medyczne. Policja odnotowała również pojedyncze zgłoszenie dotyczące hałasu w hotelu.

Do Kowna przyjechało kilka tysięcy polskich kibiców. Bezpieczeństwa na stadionie i w mieście pilnowała policja, żandarmeria wojskowa oraz członkowie Związku Strzelców. Kibice z Polski byli oddzieleni na trybunach, a przy wejściu na stadion obowiązywała kontrola tożsamości i biletów.

Spotkanie eliminacji mistrzostw świata zakończyło się zwycięstwem Polski 2:0. Biało-czerwoni praktycznie zapewnili sobie udział w barażach, a Litwa straciła szanse na awans.