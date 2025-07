Ukochana Piotra Żyły zrzuciła ciuszki na wakacjach nad Bałtykiem. Zalotna Marcelina Ziętek i skoczek wybrali się nad morze [GALERIA]

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na wspólnych wakacjach

Choć pogoda nie wszystkich rozpieszcza, to nie brakuje momentów, gdy w Polsce jest naprawdę pięknie. Słońce przeplatane deszczem nie przeszkadza jednak znakomitemu polskiemu skoczkowi. Piotr Żyła razem z ukochaną Marceliną Ziętek korzystają z wolnego czasu i wybrali się na wspólne wakacje nad morze. Jak informuje Pudelek.pl, para postanowiła się wybrać do jednego z nadbałtyckich kurortów.

Skoczek, co można zauważyć na zdjęciach, cieszy się ze wspólnie spędzanego czasu. Szeroki uśmiech nie schodzi mu z twarzy na wspólnych zdjęciach. Piotr Żyła i Marcelina Ziętek aktywnie spędzają czas – nie tylko na plaży, ale także przy okazji spacerując czy korzystając z lokalnych atrakcji.

Choć skoczek nie publikuje wielu zdjęć, to chętnie robi to właśnie Marcelina Ziętek, która w czerwonym bikini wylegiwała się, korzystając z kolejnych chwil pięknego, pełnego słońca. Nic dziwnego, że jej ciało jest niemal idealnie opalone. Pogoda może nie dopisuje 24 godziny na dobę, ale, jak widać po zdjęciach w poniższej galerii, Ziętek potrafi go znakomicie wykorzystać.

Zobacz zdjęcia z wakacji Piotra Żyły i Marceliny Ziętek w galerii poniżej.

Kiedy rusza sezon Letniego Grand Prix?

Nowy sezon Letniego Grand Prix rusza lada moment. Skoki na igelicie zaplanowano od 9 sierpnia – wtedy skoczkowie wybiorą się do Courchevel. Kolejne tygodnie to rywalizacja w Wiśle, Rasnovie, Predazzo, Hinzenbach, a na zakończenie sezonu zawodnicy pojawią się w niemieckim Klingenthal.

Wtedy też rozpocznie się ostatnia prosta przed sezonem olimpijskim. Po miesiącu od ostatnich zawodów Letniego Grand Prix rozpocznie się Puchar Świata w skokach. Zmagania zaplanowano od 21 listopada do 29 marca. Od 6 do 22 lutego zaplanowano przerwę na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.