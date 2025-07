Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Jakuba Piotrowskiego z bułgarskim Ludogorcem Razgrad dobiega końca. Jak informuje zorientowany w realiach włoskiego rynku transferowego dziennikarz Gianluca Di Marzio, nowym klubem Polaka będzie Udinese Calcio. To byłby ogromny skok w karierze reprezentanta Polski.

Jakub Piotrowski o krok od transferu. Znów zagra u byłego trenera z Ekstraklasy!

Piotrowski z Bułgarii wyjedzie do Włoch

Piotrowski od trzech lat jest kluczową postacią bułgarskiego giganta. Jego pobyt w Razgradzie zwieńczony jest ośmioma trofeami. Dobra gra w lidze i regularne występy w europejskich pucharach sprawiły, że kluby z silniejszych lig zwróciły na niego uwagę. Teraz jego transfer wydaje się bliższy niż kiedykolwiek. Według doniesień Di Marzio, kwota transferu ma wynieść około 3 milionów euro. Trenerem włoskiego klubu jest Kosta Runjaić, którego Piotrowski poznał w Pogoni Szczecin. Kluczowe jest także to, że dla Ludogorca to ostatni dzwonek, aby zarobić gwieździe, ponieważ jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu.

Ukochana reprezentanta spodziewa się dziecka

Hitowy transfer do Włoch to nie jedyna rewolucja w życiu piłkarza. Kadrowicz ma ogromne powody do radości także w życiu prywatnym. Jego partnerka, Wiktoria Jankowska, w czerwcu za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała radosną wiadomość. Para spodziewa się potomka! Ukochana piłkarza opublikowała wówczas piękne zdjęcia z ciążowym brzuszkiem, dodając do wpisu emotikonę serca. Zaręczyli się podczas wakacji na greckiej wyspie Mykonos.

Piękna Wiktoria wspiera kadrowicza

Pod postem natychmiast posypały się gratulacje od znajomych, w tym wielu partnerek innych reprezentantów Polski. Ciepłe słowa przekazały między innymi Ada Mizgalska (narzeczona Michała Skórasia), Kasia Reca (żona Arkadiusza Recy), Weronika Świderska (żona Karola Świderskiego) czy Aleksandra Frankowska (żona Przemysława Frankowskiego). Bez wątpienia wsparcie pięknej Wiktorii jest dla Piotrowskiego bezcenne w tak ważnym i przełomowym momencie jego życia i kariery.

