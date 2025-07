Spis treści

Efthymis Koulouris od dwóch lat jest jedną z największych gwiazd polskiej ligi. Grecki napastnik, reprezentujący barwy Pogoni Szczecin, w ubiegłym sezonie udowodnił swoją klasę, przechodząc do historii rozgrywek. Jego fenomenalna forma przyniosła mu tytuł króla strzelców PKO BP Ekstraklasy, a wynik, który osiągnął, był absolutnie wyjątkowy.

Król strzelców z Pogoni Szczecin. Tak Efthymis Koulouris zdominował ligę

Koulouris zdobył aż 28 goli, co jest najlepszym wynikiem w polskiej lidze od dziewięciu lat. Jego popisy strzeleckie, w tym liczne hat-tricki, zachwycały kibiców w całym kraju. W pamiętnym meczu z Puszczą Niepołomice przeszedł samego siebie, strzelając cztery bramki i zapewniając "Portowcom" zwycięstwo 5:4. Za swoje osiągnięcia został nagrodzony podwójnie – otrzymał statuetki dla piłkarza sezonu oraz napastnika sezonu. Warto dodać, że dla Greka nie był to pierwszy taki sukces w karierze. Sześć lat temu sięgnął po koronę króla strzelców w swojej ojczystej lidze.

Za sukcesami sportowca często stoi wsparcie najbliższych, a w przypadku Koulourisa jego największą fanką jest żona Kallia Garganouraki. Para pobrała się rok temu, a ich miłość kwitnie. Piękna Greczynka regularnie pojawia się na trybunach, by dopingować męża, i nie opuszcza go nawet w najważniejszych momentach. Doskonałym przykładem był tegoroczny finał Pucharu Polski z Legią Warszawa. Napastnik, troszcząc się o żonę, próbował namówić ją, by została w domu. Jej reakcja była jednak jednoznaczna.

– Powiedziałem jej, żeby nie przychodziła na stadion. Ale jest szalona i postanowiła, że będzie – wyznał wtedy z uśmiechem Koulouris.

Wielka radość w rodzinie gwiazdy Pogoni Szczecin. Para spodziewa się dziecka

Dlaczego Grek tak namawiał żonę, aby została w domu? Już wyjaśniamy. Choć Pogoń przegrała finał Pucharu Polski, a Efthymis Koulouris musiał obejść się smakiem, to prywatnie przeżywa wspaniały czas. Niedawno on i jego ukochana podzielili się ze światem radosną nowiną. Za pośrednictwem mediów społecznościowych para poinformowała, że spodziewają się potomka. To nowy, ekscytujący rozdział w życiu gwiazdy "Portowców", który z pewnością doda mu sił do walki o kolejne trofea.

