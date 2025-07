Spis treści

Do zyskania w Lidze Mistrzów są ogromne pieniądze. UEFA za awans do grona najlepszych płaci 18.6 mln euro. Do tego za każdy wygrany mecz można zarobić 2,1 mln euro, a za remis 700 tys. euro. Czy gwiazdy mistrza Polski wkroczą do raju?

Lech Poznań poznał drogę do Ligi Mistrzów. Na horyzoncie serbska potęga i miliony euro do zgarnięcia

Robert Gumny rozkręci się w Lechu?

Obrońca Robert Gumny po pięciu latach występów w Niemczech wrócił do Lecha Poznań, którego jest wychowankiem. Czy odbuduje się w poznański zespole i wróci do kadry? Reprezentant Polski jest w związku z Patrycją.

Mikael Ishak zapisuje się w dziejach klubu

Gwiazdą Lecha jest Mikael Ishak. Szwedzki napastnik od pięciu lat jest najskuteczniejszym graczem Kolejorza. Zapisał się w historii klubu. Jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w dziejach i zajmuje trzecie miejsce na liście strzelców poznańskiej drużyny. Jest też trzecim zagranicznym strzelcem w historii PKO BP Ekstraklasy. W tym wszystkim wspiera go żona Naide.

Luis Palma wielką nadzieją

W tym oknie do Lecha dołączył Luis Palma, który będzie grał z numerem 77. Towarzyszy mu partnerka Annie Cordova. Honduraski pomocnik został na rok wypożyczony z Celtiku Glasgow.

Joao Moutinho wypromował się w Jagiellonii

Do Lecha dołączył lewy obrońca Joao Moutinho. W ubiegłym sezonie Portugalczyk wypromował się w z Jagiellonii Białystok, z którą zajął trzecie miejsce w PKO BP Ekstraklasie i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jego ukochana to Patrícia Formiga.

Filip Szymczak wystrzeli na dobre?

W ubiegłym sezonie Filip Szymczak występował na wypożyczeniu w GKS Katowice. Teraz wrócił do mistrza Polski i w meczu z Legią 1:2 w Superpucharze Polski. Czy obiecujący napastnik odpali w końcu w poznańskim zespole? Wspiera go sympatia Natalia Ciesielska.

Filip Jagiełło będzie królem pomocy?

W środku pomocy Lecha występuje Filip Jagiełło. Czy to będzie dla niego przełomowy rok w poznańskiej ekipie? Może liczyć na wsparcie żony Sandry.

Antonio Milić w Polsce znalazł miłość

Liderem obrony jest Antonio Milić. To on dołożył cegiełkę do mistrzostwa Polski. W Poznaniu znalazł miłość.

Afonso Sousa osiągnął życiową formę

Gwiazdą poprzednich rozgrywek był Afonso Sousa. Portugalski pomocnik rozegrał sezon życia. Wiele się mówi o tym, że ma odejść z Lecha. gdyby do tego doszło, to byłaby duża strata dla mistrza Polski.

Mecz Lech Poznan - Breidablik Kopavogur zaplanowany jest na 22 lipca (wtorek) o godz. 20.30 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisja zawodów odbędzie się w TVP 1. Rewanż – 30 lipca. Jeśli Lech awansuje do kolejnej fazy, to zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Lincoln Red Imps - Crvena Zvezda Belgrad.

