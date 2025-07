To głośne wzmocnienie zespołu Legia Ladies. Do drużyny dołączyła niedawno Kornelia Grosicka, piłkarka z bogatym doświadczeniem, a prywatnie siostra Kamil Grosickiego, kapitana Pogoni Szczecin i byłej gwiazdy reprezentacji Polski. Co ciekawe, jej brat również w przeszłości występował w barwach klubu z Łazienkowskiej. Warszawski klub wiąże z nową zawodniczką ogromne nadzieje.

Kornelia Grosicka wniesie do Legii mentalność zwycięzcy

- Do drużyny Ladies dołącza Kornelia Grosicka - niezwykle dynamiczna zawodniczka o bardzo dobrym i mocnym uderzeniu - poinformowała ostatnio Legia w mediach społecznościowych. - Kornelia wnosi do Legia Ladies unikalną jakość i mentalność zwycięzcy. Występy w eliminacjach Ligi Mistrzyń, skuteczna gra w 2. Bundeslidze (gole, asysty) oraz mistrzostwa i puchary zdobyte z Apollon Ladies FC na Cyprze to dowody jej gotowości do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jej obecność wzmacnia Legię nie tylko sportowo, ale także w kontekście budowania silnej, europejskiej tożsamości naszego klubu - napisano w oficjalnym komunikacie.

Doświadczenie z Niemiec i Cypru ma pomóc w awansie

W Polsce występowała w takich klubach jak Błękitni Stargard, Olimpia Szczecin oraz Czarni Sosnowiec, z którym sięgnęła po Puchar Polski. Swoich sił próbowała także za granicą. Grała w niemieckich SV Meppen i Turbine Potsdam. Jej ostatnim klubem był cypryjski Apollon, z którym zdobyła zarówno mistrzostwo, jak i puchar kraju. Zawodniczka nie ukrywa, że ma wysokie ambicje.

- Pracują tutaj megaprofesjonali i zaangażowani ludzie, którzy mają wielkie cele, a ja chcę z nimi te cele osiągać. Do zespołu wnoszę ekstraligowe i zagraniczne doświadczenie, które pomoże nam w walce o awans - zadeklarowała Kornelia Grosicka po podpisaniu kontraktu.

Kornelia Grosicka: dzięki bratu nazwisko mi pomaga

Kornelia Grosicka, podobnie jak jej brat, występuje na pozycji lewego skrzydłowego i słynie z dynamiki, przez co przylgnęły do niej pseudonimy "Grosik" czy "TurboGrosik".

- W latach szkolnych pytano mnie, czy Kamil jest moim bratem, a później w moich klubach kojarzono z nim - opowiadała przed rokiem w rozmowie z "Super Expressem". - W Niemczech byłam zaskoczona, gdy po podpisaniu kontraktu, na stronie klubowej pojawiła się informacja, że jestem siostrą reprezentanta Polski. Na pierwszym zgrupowaniu, trenerka zrobiła quiz z pytaniami, w którym jedno brzmiało, która z nas ma brata reprezentanta kraju. O dziwo, wszystkie odpowiedziały, że chodzi o mnie. Uważam, że dzięki bratu nazwisko mi pomaga – podsumowała nowa piłkarka Legii Ladies.

