To ona napędza Angela Rodado. Piękna Isabel Gutierrez skradła serce gwiazdy Wisły Kraków

Angel Rodado to niekwestionowana gwiazda Wisły Kraków i dwukrotny król strzelców I ligi. Hiszpański napastnik odrzucił niedawno zagraniczne oferty i związał się z "Białą Gwiazdą" długim kontraktem. Za asem krakowian stoi wielka miłość. To dla pięknej Isabel Gutierrez snajper wykonuje charakterystyczny gest po golach i to z nią buduje przyszłość w Polsce.