Ivi Lopez w poruszającym wpisie do ukochanej. Takich słów użył gwiazdor Rakowa

Ivi Lopez, gwiazda Rakowa Częstochowa, wraca do zdrowia po zabiegu w kolanie, ale nie zapomina o najważniejszych osobach. Hiszpan w pięknych słowach zwrócił się do swojej ukochanej, Sheyli, z okazji jej urodzin. We wpisie w mediach społecznościowych podziękował jej za wsparcie i bycie "najlepszą mamą na świecie" dla ich syna, Thiago.