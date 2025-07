Spis treści

Transfer Pozo to transferowy hit Jagiellonii. Patrząc na jego dotychczasowe dokonania, to w Ekstraklasie powinien być gwiazdą. W końcu wystąpił w reprezentacji Hiszpanii, a w LaLiga miał okazję zagrać przeciwko największym gwiazdom. W hiszpańskiej ekstraklasie zaliczył ponad sto występów.

Nie uwierzycie, jak wygląda dziś słynny polski piłkarz. Był ulubieńcem kibiców przed Lewandowskim

Lopez zachwala rodaka

Jednak ostatni sezon spędził w drugoligowej Almerii, która wypożyczyła go na rok do polskiego klubu. Występy w Jagiellonii to dla niego szansa, aby zaistnieć w Europie. Z takim nastawieniem przyjechał do Polski. Przywitanie z Ekstraklasą nie należało do najszczęśliwszych, bo Jaga została rozbita u siebie przez Termalikę. "To nie był najlepszy debiut, ale nie ma czasu na żałowanie, w czwartek kolejny bardzo ważny mecz!" - napisał Hiszpan w mediach społecznościowych, mając na myśli starcie z Novi Pazar w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

- To bardzo szybki, dynamiczny piłkarz, z dobrym dośrodkowaniem - mówi nam Ivi Lopez, który grał z nim w ekipie Sevilla Atletico. - Jestem przekonany, że wniesie dużo jakości do Jagiellonii, bo ma wysokie umiejętności. Charakteryzuje go to, że dużo biega - wyjawia hiszpański gwiazdor Rakowa.

Uff, od tych zdjęć zrobi się GORRRRĄCO! Oto piękniejsze oblicze Ekstraklasy

Na jego część nazwali stadion

Przed trzema laty na cześć Pozo nazwano stadion w Huevar del Aljarafe. To rodzinne miasto piłkarza Jagiellonii, który do Białegostoku przyjechał z żoną Pilar Bogato. Jego ukochana jest piosenkarką, która śpiewa w stylu flamenco. Właśnie tak wykonała m.in. hymn Almerii. Zadeklarowała w jednym z wywiadów, że zaśpiewa ten utwór, gdy klub wróci do hiszpańskiej elity. Od młodzieńczych lat uczestniczyła w telewizyjnych programach muzycznych.

Juljan Shehu odpalił bombę! Gwiazdor Widzewa może liczyć na wsparcie pięknej ukochanej

Zaśpiewała na ślubie

Gdy się pobierali, to Pilar zaśpiewała podczas ceremonii ślubnej. Wykonaniem utworu „Nie potrzebuję więcej” zaskoczyła i wzruszyła Alejandro. Widać, że są szczęśliwym małżeństwem. Potwierdzeniem tych słów był wpis Pozo w dniu urodzin partnerki. „Dziękuję za podarowanie mi tego, co najlepsze w naszym życiu. Jestem bardzo dumny z kobiety, którą mam obok. Kocham cię do szaleństwa” - podkreślił Hiszpan, który wiele sobie obiecuje po występach w Jagiellonii.

Łukasz Sekulski ze strzeleckim dubletem! To ona nakręca kapitana Wisły Płock